Bauen in Berlin wird grüner – und teurer

Berlin. Neue Pflichten zur Dach- und Fassadenbegrünung und für mehr Barrierefreiheit, dafür Erleichterungen für serielles Bauen, Dachgeschossausbauten und den Einsatz des Baustoffes Holz: Das sieht die von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) vorgelegte Novelle der Bauordnung für Berlin vor, der der Senat auf seiner Sitzung am Dienstag grünes Licht gegeben hat.

Der weiterhin hohe Bedarf an Wohnraum, die Förderung der Barrierefreiheit, der nachhaltige Umgang mit Baustoffen und der Klimaschutz seien wichtige Zukunftsthemen. „Der Umgang mit diesen Herausforderungen soll künftig noch stärker in der Bauordnung für Berlin verankert werden“, sagte Geisel. Das Bauordnungsrecht werde so seinen Teil zur Verbesserung des Stadtklimas und zum Erreichen der Berliner Klimaschutzziele beitragen.

Ein Fünftel des Baugrundstücks muss zwingend grün werden

Die Änderungen der Bauordnung für Berlin betreffen etwa die Forderung nach einer stärkeren Begrünung von Grundstücken und Gebäuden. Der Entwurf sieht vor, dass ein Fünftel eines neu zu bebauenden Grundstücks zu begrünen ist. Sollte dies nicht möglich sein, muss die Begrünung über die Fassade oder das Dach erfolgen. Neue Dächer mit einer Neigung bis zu zehn Grad müssen zudem immer begrünt werden.

Ab dem 1. Januar 2025 müssen außerdem im Wohnungsneubau zwei Drittel der Wohnungen barrierefrei nutzbar sein. Auch die Barrierefreiheit bei Verwaltungs-, Gerichts- und Bürogebäuden wird erweitert.

Ferner soll das Bauen mit Holz hinsichtlich des Brandschutzes erleichtert werden. Dies sei dringend erforderlich, weil, wie geplant, im Schumacher-Quartier auf dem früheren Flughafenareal in Tegel 5000 Wohnungen in Holzbauweise entstehen sollen. Zur Förderung des Wohnungsbaus wird zudem das Verfahren zum Ausbau von Dachgeschossen vereinfacht.

Zudem soll die Typengenehmigung in die Bauordnung für Berlin aufgenommen werden, um das serienmäßige Bauen, insbesondere von Wohnungen, zu erleichtern und zu beschleunigen. Darüber hinaus erfolgt eine weitere Anpassung an die Musterbauordnung und an die brandenburgische Bauordnung. Der Entwurf, so Geisel weiter, gehe nun an den Rat der Bürgermeister. Ziel sei, dass das Abgeordnetenhaus die neue Bauordnung zum Jahresende beschließe.

FG Bau: Baukosten steigen durch Novelle um weitere zehn Prozent

Die Bau- und Immobilienbranche reagierte am Dienstag enttäuscht auf die vorgelegte Bauordnung. „Der Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und bezahlbarem Bauen wird mit dieser Novelle nicht aufgelöst, sondern weiter verschärft“, sagte Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau. Hinzu käme, dass die Novelle offenbar nicht im neu geschaffenen Bündnis für Wohnungsneubau besprochen werden soll. „Es ist aus unserer Sicht unglaubwürdig, wenn sich die Teilnehmer aus der Bau- und Wohnungswirtschaft im Bündnis zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum verpflichten sollen. Auf der anderen Seite steigen die Baukosten durch diese Novelle um weitere rund zehn Prozent, ohne dass dies im Bündnis thematisiert wird.“ Bedingt durch die hohen Energiepreise und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges seien die Materialkosten seit Jahresbeginn bereits um bis zu 20 Prozent gestiegen.

Ähnlich äußerte sich auch Susanne Klabe, Geschäftsführerin des BfW-Landesverbandes der freien Immobilienwirtschaft: „Klimaschutz ist wichtig, aber wir vermissen eine Evaluierung der Kosten-Nutzen-Rechnung.“ Fraglich sei, ob eine Dachbegrünung, die aus statischen Gründen den Einsatz von mehr Stahl und Beton erforderlich mache, überhaupt einen positiven Effekt habe.

Maren Kern, Chefin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen BBU, äußerte sich enttäuscht: „Trotz einiger erfreulicher Erleichterungen für Holzbau und den Ausbau von Dachgeschossen: Diese Bauordnungsnovellierung wird Bauen in Berlin weiter erschweren und verteuern“, sagte sie. Der Neubaudruck in Berlin sei schon bisher sehr hoch gewesen. Durch den Krieg in der Ukraine und den dadurch verursachten Flüchtlingszustrom werde er noch wachsen. „Wenn auf der anderen Seite die Kosten aber weiter steigen, wird man letztlich auch über eine bessere Landesbauförderung sprechen müssen.“

Neubaubericht: Bis 2030 entstehen 90.000 Wohnungen

Senator Geisel legte am Dienstag zugleich den Bericht zum Wohnungsneubau 2022 vor. Demnach gibt es in Berlin aktuell 196 Neubauvorhaben in sogenannten Fokusprojekten mit mehr als 200 Wohnungen, die bis zum Jahr 2037 realisiert werden. Im Ergebnis werden bis 2030 etwa 90.000 neue Wohnungen entstehen, weitere 23.000 bis 2037. Das in den Richtlinien der Regierungspolitik formulierte Neubauziel von 200.0000 Wohnungen bis 2030 könne somit etwa zur Hälfte durch die im Projektbericht aufgeführten Vorhaben erreicht werden, so der Senator. Zusätzlich würden in diesem Zeitraum 110.000 Wohnungen in kleineren, nicht im Bericht erfassten Projekten wie etwa Baulückenschließungen, Nachverdichtungsvorhaben oder Dachaufstockungen realisiert.

Bei den Fokusprojekten hat die Schaffung preisgünstigen Wohnraums eine besondere Bedeutung: „Bis 2037 wird gut ein Drittel der geplanten Wohnungen durch die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen errichtet, mindestens die Hälfte davon mietpreis- und belegungsgebunden“, sagte Geisel. In mehr als der Hälfte aller untersuchten Projekte komme zudem das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung zur Anwendung, über das Mietpreis- und Belegungsbindungen sowie Kostenbeteiligungen von Vorhabenträgern an verkehrlicher und sozialer Infrastruktur geregelt werden.

Verzögerungen bei der Hälfte der Wohnbau-Vorhaben

Allerdings gibt es auch Probleme, räumte Geisel ein: „Bei etwa der Hälfte der Fokusprojekte haben wir Probleme festgestellt, die zu Verzögerungen führen.“ Hierzu gehörten etwa fehlende Ausgleichsflächen, Nutzungskonflikte oder personelle Engpässe in den Genehmigungsbehörden, fehlende Erschließungsmaßnahmen oder ausstehende politische Entscheidungen. Solche Probleme soll künftig die Senatskommission Wohnungsbau ausräumen, deren Gründung der Senat ebenfalls am Dienstag beschlossen hat. In ihr sollen künftig monatlich unter der Leitung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) die Senatoren und Bezirksamtsvertreter zusammenkommen, deren Ressorts unmittelbar mit dem jeweiligen Bauvorhaben befasst sind.