"Hub Cottbus": Rund 1000 Ukraine-Flüchtlinge täglich

Der Zug kommt am Hauptbahnhof in Cottbus an.

Potsdam/Cottbus. Rund 1000 Menschen aus der Ukraine sollen ab Mittwoch am neuen Drehkreuz Cottbus ankommen und weitergeleitet werden. Darauf habe sich das Innenministerium mit der Deutschen Bahn und dem Bund verständigt, teilte die Behörde in Potsdam am Dienstag mit. Am Bahnhof soll eine Zwischenversorgung angeboten werden. Geflüchtete, die zu erschöpft für die Weiterreise sind, sollen in der Messe übernachten können. "Niemand muss frieren, niemand muss hungern und niemand bleibt ohne Schlafplatz", so Innenminister Michael Stübgen (CDU). Es sei jedoch wichtig, die Stadt nicht zu überlasten. Daher müsse die Lage täglich neu bewertet werden. Der Bund müsse außerdem die finanzielle Verantwortung für diese "historische Aufgabe" übernehmen.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-627173/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.