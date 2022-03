Enkelin schlägt auf Großeltern ein: Beide schwer verletzt

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Massen. Eine 51-Jährige hat in Massen (Landkreis Elbe-Elster) nachts auf ihre hochbetagten Großeltern eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die 89 Jahre alte Großmutter und der 90 Jahre alte Großvater durch massive Gewalt schwer verletzt, wie Polizei am Dienstag mitteilte. Zu den Motiven der Tat in der Nacht zu Dienstag - kurz vor Mitternacht - konnte die die Staatsanwaltschaft Cottbus wegen der noch laufenden Ermittlungen auf Anfrage noch nichts sagen.

Die Großmutter konnte noch den Rettungsdienst alarmieren. Beide Senioren befinden sich in stationärer Behandlung. Die Tatverdächtige wurde nach Polizeiangaben vor Ort angetroffen und festgenommen.

