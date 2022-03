A10: Berliner Ring von Aktivisten wegen Tesla-Eröffnung blockiert

Mehrere Personen seilten sich am Dienstag am Berliner Ring (Autobahn A10) ab, die Strecke musste gesperrt werden. Es kommt zu Staus.

Berlin. Klimaaktivisten haben sich am Dienstagmittag an einer Autobahnbrücke der Autobahn A10 (Berliner Ring) zwischen Rüdersdorf und Dreieck Spreeau abgeseilt. Die Polizei sperrte den Autobahn-Abschnitt in beiden Richtungen, es bildeten sich Staus. Insgesamt hätten die Beamten dort fünf Menschen angetroffen, drei davon mit einem Plakat. Zwei hätten begonnen, sich abzuseilen.

In einer Mitteilung der Aktivisten heißt es, sie wollten damit gegen die Eröffnung des Tesla-Werks in Grünheide bei Berlin und für eine "echte Verkehrswende" protestieren. Die Aktion habe demnach "in unmittelbarer Nähe" zum Fabrikgelände der sogenannten Gigafactory stattgefunden, die am Dienstag mit der Produktion der ersten Elektroautos startete.

Auch Tesla-Chef Elon Musk, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollten bei der Eröffnung dabei sein.

A10: Sperrung des Berliner Rings - Aktivisten fordern "Verkehrswende statt E-/Luxus- Autos"

Mit Transparenten und Schriftzügen forderten die Aktivisten "E-Mobilität deMUSKieren - Autos raus! Strom in Rad & Bahn!" und "Verkehrswende statt E-/Luxus- Autos bauen #TesladeMUSKieren".

Eine reine "Antriebswende" sei für die sozialen Probleme der Mobilität keine Antwort. Die Aktivisten fordern einen sofortigen Subventionsstopp von Elektroautos.

"Wir stellen uns dem Auto als veraltete, ineffiziente und zerstörerische Form von Mobilität entgegen, denn wir wollen gemeinsam eine zukunftsfähige Mobilität für alle gestalten!", erklärte einer der Aktivisten.