Deutlich mehr antisemitsche Straftaten in Berlin

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft verzeichnet einen deutlichen Anstieg antisemitischer Straftaten. Die Zahl der eingeleiteten Verfahren stieg von 417 im Jahr 2020 auf 661 im Jahr 2021 an. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Antisemitismusbeauftragten der Behörde, Claudia Vanoni, hervor. Diese Zahlen seien allerdings nur bedingt aussagekräftig, da es sich bei ihnen um die Einleitung staatsanwaltschaftlicher Verfahren handelt und sie somit keinen Aufschluss über den genauen Tatzeitpunkt geben.

Vor allem die Corona-Pandemie habe zu dem Anstieg beigetragen. „Jüdinnen und Juden wurden für die Ausbreitung des Virus und die staatlichen Maßnahmen zu dessen Eindämmung verantwortlich gemacht“, heißt es im Bericht. So seien bei den Protesten dagegen und im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Impfpflicht „verstärkt Vergleiche der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit der systematischen Verfolgung und Ermordung von Millionen von Jüdinnen und Juden während der Herrschaft des Nationalsozialismus zu beobachten“.

Manche Taten „verharmlosen den Holocaust“

Exemplarisch werden dabei die an die sogenannten „Judensterne“ erinnernden Aufnäher mit der Aufschrift „Ungeimpft“ genannt oder Plakate mit der Aufschrift „Impfen macht frei“ – eine Reminiszenz an den Schriftzug „Arbeit macht frei“, der am Tor des Vernichtungslager in Auschwitz stand. „Diese Vergleiche verunglimpfen das Andenken von Millionen Opfern und verharmlosen den Holocaust“, heißt es im Bericht weiter.

Als zweiter Grund für den Anstieg wird die Verschärfung des israelisch-palästinensischen Konflikts im Mai 2021 ausgemacht. Im Zuge dessen gab es auch in Berlin mehrere pro-palästinensische Demonstrationen, die zum Teil in Gewaltexzessen eskalierten. „Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft und als Berliner Strafverfolgungsbehörden, diesen unerträglichen Entwicklungen weiter entschieden entgegenzutreten“, verspricht die Antisemitismusbeauftragte der Staatsanwaltschaft Vanoni.

Bundesweit mehrere Durchsuchungen wegen Hasspostings im Netz

Angestiegen sind vor allem die „Taten mittels Internet“ – etwa beleidigende Postings in sozialen Netzwerken. Hier verzeichnet die Staatsanwaltschafte fast eine Verdoppelung von 158 im Jahr 2020 auf 297 im Jahr 2021. Im Rahmen eines „bundesweiten Aktionstag gegen Hassrede“ führten deutsche Strafverfolgungsbehörden am Dienstag Durchsuchungen bei mehr als 100 Verdächtigen in 13 Ländern durch.

In Berlin wurden am Morgen acht Wohnungen durchsucht. Ermittelt wird unter anderem wegen Volksverhetzung, Öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und Beleidigungen gegen Politiker. Laut Polizei wurden dabei mehrere Telefone und Computer beschlagnahmt. Die Straftaten, begangen zwischen Juni 2020 und November 2021, sollen zum Teil antisemitischen Charakter haben.