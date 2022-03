DWL Spandau 04 im Nachholmodus mit zwei Partien am Mittwoch

Berlin. Die Wasserfreunde Spandau 04 sind dabei im Eiltempo die in den vergangenen Wochen und Monaten ausgefallenen Partien der Hauptrunde der Bundesliga-A-Gruppe nachzuholen. Am Mittwoch stehen gleich zwei eigentliche Auswärtsspiele auf dem Programm, die nun allerdings beide in der Schwimmhalle Schöneberg stattfinden. Um 19 Uhr ist der A-Gruppenletzte OSC Potsdam der Gegner, um 20.30 Uhr folgt das Match gegen den Lokalrivalen SG Neukölln, das schon zweimal verlegt werden musste.

Spandau ist nach 10 von 14 gespielten Partien mit 20:0 Punkten Tabellen-Zweiter hinter Titelverteidiger Waspo Hannover (12 von 14 Spielen) mit 22:2 Zählern. Die nach dem Mittwochs-Doppel verbleibenden Spandauer Matches der Hauptrunde sind am 2. April bei den White Sharks Hannover und am 5. April bei Waspo Hannover geplant.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-624974/2