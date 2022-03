Tennis Borussia sucht Interessierte für Amputierten-Fußball

Berlin. Tennis Borussia Berlin will seine Arbeit im Amputierten-Fußball ausbauen und sucht dafür Interessierte. Gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein "Anpfiff ins Leben" lädt TeBe am 26. März in eine Fußball-Halle in Spandau ein, wie der Club am Dienstag mitteilte. Neben interessierten Menschen für das Spielen seien auch Vereinsvertreter, Orthopädietechniker und Physiotherapeuten eingeladen.

Der Verein engagiert sich nach eigenen Angaben seit 2021 als Amputierten-Fußball-Standort in der Hauptstadt. Im vergangenen Jahr nahm man gemeinsam mit dem Hamburger SV und den Sportfreunden Braunschweig als SG Nord-Ost an der Amputierten-Fußball-Bundesliga teil. Nun wolle TeBe möglichst eine eigene Mannschaft aufbauen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-624651/2