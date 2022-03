Inzidenz in Brandenburg wieder gestiegen

Potsdam. Die Corona-Zahlen in Brandenburg steigen wieder an. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich 1528 von 100.000 Menschen an, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Am Montag war ein Wert von 1457,9 gemeldet worden. Der bundesweite Durchschnitt liegt derzeit nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 1733,4.

Den höchsten Wert in Brandenburg gab es im Landkreis Elbe-Elster mit 2296, den niedrigsten im Barnim mit 1133.

Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 ging nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Potsdam auf 5,81 pro 100.000 Einwohner in einer Woche in den gelben Bereich zurück. Am Montag wurde 6,01 berechnet. Ab 6 wechselt die Ampel auf Rot. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt weiter bei 12,8, wie bereits am Sonntag und Montag gemeldet. Ab einem Wert von 20 leuchtet die rote Warnampel.

785 Menschen sind mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus. Davon werden 90 intensivmedizinisch behandelt.

1,7 Millionen Menschen sind vollständig geimpft: die Impfquote liegt nach den Angaben bei 68,9 Prozent. Im Land haben bislang knapp 1,3 Millionen Bürger eine Auffrischimpfung erhalten (Impfquote: 51,3 Prozent).

