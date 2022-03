Füchse versteigern Ukraine-Sondertrikots für guten Zweck

Berlin. Die Handballer der Füchse Berlin versteigern ihre Sondertrikots zum Zeichen für Frieden in der Ukraine für einen guten Zweck. Seit Montag können die Trikots für 14 Tage auf der Auktionsplattform United Charity ersteigert werden, wie der Verein mitteilte. Im Angebot stehen alle 16 Trikots der Spieler vom 31:27-Auswärtssieg gegen den THW Kiel am 13. März. Die Einnahmen werden an die Organisation Rote Nasen Deutschland übergeben, die sich unter anderem für Geflüchtete einsetzt.

© dpa-infocom, dpa:220321-99-614097/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.