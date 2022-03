Zahl der Corona-Fälle bei Polizei und Feuerwehr steigt

Berlin. Die steigenden Corona-Fallzahlen machen sich weiter auch bei Berlins Polizei und Feuerwehr bemerkbar. In ihrer Behörde seien aktuell 953 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachweislich infiziert, 96 weitere befänden sich in Quarantäne, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Das entspreche einem Anteil von knapp vier Prozent. Insgesamt würden derzeit 15,1 Prozent der Kräfte krankheitsbedingt ausfallen, weshalb wieder die Pandemiestufe I ausgerufen wurde. „Wir sind dennoch nach wie vor da, 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche“, so Slowik weiter. Für die Berliner Bevölkerung gebe es keine spürbaren Auswirkungen.

„Die wiederanschwellende Pandemiesituation macht uns durchaus Sorgen“, sagte Karsten Göwecke, ständiger Vertreter des Landesbranddirektors – Berlins Vize-Feuerwehrchef. Derzeit sind nach Angaben der Behörde 379 der rund 6000 Kräfte freigestellt oder in Quarantäne, davon 289 nachweislich infiziert. „Das hat Auswirkungen, aber in dem Maß, wie wir es aus den vergangenen Jahren mit der Personalknappheit kennen“, so Göwecke weiter. „Eine signifikante Auswirkung auf die Einsatzfähigkeit ist aber derzeit nicht zu befürchten“, ergänzte Innensenatorin Iris Spranger (SPD).

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Impfquote bei Polizei und Feuerwehr bei rund 90 Prozent

Seit dem 15. März gilt für die Berliner Feuerwehr die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Alle Kräfte mussten bis dahin nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind oder sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Laut Spranger sind bei der Berufsfeuerwehr 92 Prozent der Kräfte einmal, 89 Prozent doppelt und 67 Prozent dreifach immunisiert. Bei den Freiwilligen Feuerwehren seien es 93, 92 und 77 Prozent.

Die Behörde bereite derzeit die Mitteilungen an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) über die Feuerwehrangehörigen vor, die keine entsprechenden Nachweise vorlegten. Für die Polizei gilt die Impfpflicht nicht. Hier sind laut Präsidentin Slowik rund 90 Prozent doppelt und um die 60 Prozent dreifach immunisiert.