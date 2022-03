Saarländer DRK hilft Cottbus bei Aufnahme von Flüchtlingen

Berlin/Cottbus. Cottbus bekommt bei der Betreuung von Ukraine-Flüchtlingen Unterstützung aus dem Saarland. Eine Einheit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus dem Bundesland hat am Montag ihren Hilfsdienst in der Unterkunft für die aus dem Krieg geflüchteten Menschen in der Cottbuser Messe angetreten. Sie löst nach Angaben der Stadt Helfer aus dem Elbe-Elster-Kreis ab. Weitere Unterstützung für die Versorgung der in Cottbus ankommenden Menschen kommt aus den umliegenden Landkreisen Oberspreewald-Lausitz sowie Spree-Neiße und Dahme-Spreewald. In der Messe werden die Geflüchteten mit Lebensmitteln versorgt und können sich nach ihrer Ankunft ausruhen. Dafür sind auch Hunderte Betten aufgebaut. Danach sollen die Menschen in Wohnungen untergebracht oder in andere Bundesländer weiterreisen.

Cottbus wird von Mittwoch an neben Hannover und Berlin das dritte Drehkreuz für die Verteilung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Täglich sollen sechs Sonderzüge mit bis zu 3600 Geflüchteten ankommen. Vorgesehen sei eine Weiterverteilung in das Bundesgebiet und darüber hinaus auch in die europäischen Nachbarländer von Cottbus aus, hatte die Stadt mitgeteilt. Damit soll Berlin entlastet werden, wo zuletzt Tausende Flüchtlinge ankamen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Die Welle der Solidarität und der Hilfsbereitschaft ist ungebrochen, doch der Bedarf wird noch steigen. Da wird weiter jede Hand gebraucht, im Ehren- wie im Hauptamt", sagte Thomas Bergner, Leiter des Verwaltungsstabes. In einem Tweet der Stadt hieß es, die Deutsche Bahn suche dringend Sprachmittlerinnen und Sprachmittler, die in Ukrainisch und/oder Russisch übersetzen können. Interessierte könnten Kontakt zur Bahn aufnehmen.

"Wir müssen schauen, wie es im Einzelnen aussieht, wie viele Flüchtlinge ankommen und wie nahtlos der Übergang von Ankommenden zur Weiterfahrt durch die Bahn läuft", sagte Stadtsprecher Jan Gloßmann. In den Zügen bekämen die Ukraine-Flüchtlinge bereits Informationsblätter für eine erste Orientierung. "Die Ankommenden werden bestmöglich betreut."

© dpa-infocom, dpa:220321-99-611878/2