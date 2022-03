Wetter Zum Frühlingsanfang wird es mild in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf eine milde erste Frühlingswoche freuen. Nach dem kalendarischen Frühlingsanfang am Sonntag sei am Montag mit viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen um die 15 Grad zu rechnen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes. Regnen soll es demnach nicht, auch der Wind weht nur schwach bis mäßig.

Dieses Wetter soll sich auch in den kommenden Tagen halten: Nach den Angaben vom Sonntag bleibt es die ganze Woche über mild, sonnig und trocken. Nur nachts kann es kalt werden - dann kühlt es regelmäßig auf Temperaturen um null Grad ab. In Bodennähe wird Frost erwartet.

© dpa-infocom, dpa:220320-99-599636/2