Ja, Panik live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Sieben lange Jahre nach ihrem letzten Album "Libertatia" meldeten sich Ja, Panik 2021 mit einer neuen Platte zurück aus dem Studio. "Die Gruppe" lautet der Titel ihres sechsten Longplayers. Jetzt geht die Indie-Rockband im Frühjahr 2022 auf Tour und wird am 26. April für ein Konzert nach Berlin kommen. Mit im Gepäck haben die Österreicher um Frontmann Andreas Spechtl Songs von ihrem aktuellen Album und eine Auswahl ihrer beliebtesten Hits wie "Alles hin, hin, hin", "The Evening Sun" und "Time Is on My Side".

Die Gruppe Ja, Panik wurde 2005 im Österreichischen Burgenland gegründet. Seitdem veröffentlicht die Band eine eigenwillige Mischung aus Diskurs-Rock, Chanson und Punk. Sänger Andreas Spechtl hatte in den vergangenen Jahren gleich drei beeindruckende Soloalben veröffentlicht. Nun musiziert er wieder mit Sebastian Janata (Schlagzeug), Laura Landergott (Keyboard) und Stefan Pabst (Bass) an seiner Seite.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 4. November 2021 im Festsaal Kreuzberg geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 26. April 2022 und das Konzert wurde ins Lido verlegt.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit!“

Wo werden Ja, Panik auftreten?

Das Konzert wird im Lido Berlin (Cuvrystraße 7, 10997 Berlin-Kreuzberg) stattfinden. Kreuzbergs Rock-Indie-Elektro-Pop Wohnzimmercouch steht mitten im Wrangelkiez, Ecke Cuvry- und Schlesische Straße, und hat in seinem Konzertsaal eine Kapazität für 550 bis 600 Personen.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Ja, Panik im Lido Berlin sind noch Karten erhältlich. Wer noch Ticket ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 22 Euro im Vorverkauf zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (26. April 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Ja, Panik in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Lido Berlin davon abweichen, aber diese Songs spielten Ja, Panik 2015 in Mannheim:

Alles hin, hin, hin Ich bringe mich in Form Post Shakey Time Sadness Dance the ECB Trouble Run From the Ones That Say I Love You Time Is on My Side Au Revoir Chain Gang Alles leer 1000 Times Tür auf, Tür zu Libertatia Eigentlich wissen es alle

Zugabe:

The Evening Sun

Und das ist die Tracklist des aktuellen Albums „Die Gruppe“:

Enter Exit Gift Memory Machine What If On Livestream 1998 The Cure Die Gruppe The Zing Of Silence Backup Apocalypse Or Revolution

Wie komme ich zum Lido Berlin?

Für die Anreise empfiehlt sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da das Lido über keine eigenen Parkplätze verfügt und in der unmittelbaren Umgebung nur begrenzt Parkplätze im öffentlichen Straßenraum zur Verfügung stehen. Das Lido Berlin liegt im Herzen des Wrangelkiez in der Cuvrystraße 7 in Kreuzberg und ist gut mit dem Nahverkehr zu erreichen. Die nächstgelegene Station ist der U-Bahnhof Schlesisches Tor (Linien U1 und U3), der sich etwa 300 Meter entfernt vom Lido befindet. Alternativ befindet sich der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße (S3, S5, S7, S75, S9, U1, U3) fußläufig rund 800 Meter vom Lido entfernt. Noch bequemer geht es mit den Buslinien 165, 265, N60 und N65, die an der Haltestelle Falkensteinstraße in unmittelbarer Nähe des Lidos halten. Am U-Bahnhof Schlesisches Tor verkehrt außerdem die Linie N1.

Gibt es ein Hygienekonzept für das Lido Berlin?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Hygienemaßnahmen im Lido.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ja, Panik live im Lido Berlin, Dienstag, 26. April 2022, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Cuvrystraße 7, 10997 Berlin-Kreuzberg.