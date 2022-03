Helmut Lotti kommt am 28. April 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Helmut Lotti spielt am 28. April 2022 in Berlin.

Admiralspalast Helmut Lotti live in Berlin 2022 - Was Fans wissen müssen

Helmut Lotti ist zurück: Der belgische Star-Tenor geht im Frühjahr 2022 auf Tour und wird am 28. April 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt kommen. Im Gepäck hat Helmut Lotti Songs aus seinem jüngsten Studioalbum "Italien Songsbook", das im September 2021 erschien.

Mit dem Album erfüllte sich der Belgier einen lang gehegten Jugendtraum. Der mit großem Orchester produzierte Tonträger besteht aus einer Sammlung italienischer Hits, die der belgische Star-Tenor auf seine eigene romantische Art interpretiert. Fans dürfen sich auf einen italienischen Abend mit klassischen neapolitanischen Titeln, italienischen Evergreens und Welthits wie "Bella Ciao", "La Vita" und "Grande Grande Grande" freuen.

Wo wird Helmut Lotti auftreten?

Das Konzert findet im Admiralspalast (Friedrichstraße 101, 10117 Berlin) statt. Das Traditionshaus an der Friedrichstraße avancierte in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten Kultureinrichtungen der Hauptstadt. 2006 wurde das Theater in dem denkmalgeschützten Gebäude nach umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten wiedereröffnet und bietet seitdem mit seinen zwei Rängen einen beeindruckenden Rahmen für Veranstaltungen aller Art.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (28. April 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Helmut Lotti im Admiralspalast sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 65,90 Euro zzgl. Gebühren).

Welche Songs wird Helmut Lotti in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert im Admiralspalast davon abweichen, aber diese Songs spielte Helmut Lotti bei seinem Auftritt im Oktober 2021 im belgischen Schaarbeek:

La vita Una licrima sul vino La spagnolia Grande grande grande Bella Ciao Io che non vivo Piccotissima serrenta Die Moritat von Mackie Messer (Mack the Knife) That's Life Love Me One Night Such a Night Return to Sender Just a Gigolo Proud Mary

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Der Admiralspalast befindet sich zentral an der Friedrichstraße 101 und ist mit S- und U-Bahnen (S1, S2, S3, S5, S7, S9, S25, S26 und U6) gut zu erreichen. Die Haltestellen befinden sich rund 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof Friedrichstraße. Die Tramverbindungen M1 und 12 sowie die Buslinien 147 und N6 halten praktisch direkt vor der Pforte in der Friedrichstraße.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum Von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum. Es stehen keine kostenfreien Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 (10117 Berlin).

Gibt es ein Hygienekonzept im Admiralspalast?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Hygienemaßnahmen im Admiralspalast.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Helmut Lotti live im Admiralspalast, Donnerstag, 28. April 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte