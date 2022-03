Ministerium plant mehrere Sonderzüge für Drehkreuz Cottbus

Cottbus. Wenige Tage vor dem geplanten Start ist noch unklar, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine die Bundesregierung über das neue Drehkreuz Cottbus führen möchte. Derzeit sei eine kleine Zahl an Sonderzügen von Breslau in Polen nach Cottbus vorgesehen, die in enger Abstimmung mit der Deutschen Bahn und der Polnischen Staatsbahn koordiniert würden, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von Cottbus aus würden Angebote zur Weiterreise für die ankommenden Flüchtlinge an zahlreiche Ziele innerhalb Deutschlands und darüber hinaus zur Verfügung stehen. Wegen der Reisefreiheit für ukrainische Staatsangehörige sei unklar, ob dies auch in Anspruch genommen werde.

Ab Mittwoch soll Cottbus neben Hannover und Berlin das dritte Drehkreuz zur Verteilung von Flüchtlingen aus der Ukraine werden. Damit soll auch Berlin entlastet werden, wo zuletzt Tausende Geflüchtete ankamen. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums vom Donnerstag sind bis zu sechs Züge aus Polen nach Cottbus geplant, um täglich 2500 weitere Menschen direkt nach Deutschland zu bringen.

Aus Cottbus hieß es am Donnerstag, täglich sollten sechs Sonderzüge mit maximal 600 Geflüchteten pro Zug ankommen, das wären bis zu 3600 Menschen. Nach Angaben des Innenministeriums Brandenburg liegt das Limit momentan in Cottbus bei 800 Flüchtlingen am Tag.

