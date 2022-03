Senior aus Falkensee seit mehreren Tagen vermisst

Falkensee. Die Polizei sucht seit mehreren Tagen einen 86-jährigen Mann aus Falkensee (Kreis Havelland). Der Mann werde seit Dienstag vermisst, teilte die Polizei mit. Die Beamten hatten unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Hund nach ihm gesucht. Der 86-Jährige sei krank und habe keine Medikamente bei sich.

Ein anderer Vermisster wurde inzwischen gefunden. Der 26-Jährige aus Bad Liebenwerda (Kreis Elbe-Elster), der ärztliche Hilfe benötigte, war zuletzt am Donnerstag gesehen worden. Die Polizei teilte am Samstag per Twitter mit, der Vermisste habe ausfindig gemacht werden können.

