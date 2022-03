Frühling in Brandenburg

Potsdam. Passend zum Frühlingsanfang können sich die Menschen in Brandenburg über ein sonniges Wochenende freuen. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes sagte, kann es am Samstag noch zu vereinzelten Wolken und Regenschauern kommen, bevor am Sonntag mit strahlendem Sonnenschein der Frühling beginnt. Die Temperaturen am Samstag sollen maximal zwölf Grad erreichen.

In der Nacht bleibt es klar und trocken. Mit bis zu minus vier Grad wird es frostig. Am Sonntag klettern die Temperaturen bei anhaltendem Wind auf bis zu 13 Grad. Und es wird ein Frühlingsbeginn mit viel Sonnenschein.

