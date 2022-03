Deutlich weniger Menschen bei Corona-Demo als erwartet

Berlin. Bei einer Demonstration in Berlin-Mitte haben deutlich weniger Menschen als angekündigt gegen die Corona-Politik protestiert. Die Polizei berichtete am Freitag von Teilnehmern im "unteren zweistelligen Bereich", der Veranstalter hatte demnach 17.000 Menschen angemeldet. Rund die Hälfte der Demonstranten, die am Freitagmittag am Ernst-Reuter-Platz starteten, trug laut Polizei keine Maske. Zuvor hatten Initiativen und Gruppen in Internet-Chatgruppen wie Telegram wegen der Bundestagsdebatte über die Impfpflicht dazu aufgerufen, gegen die Corona-Politik auf die Straße zu gehen.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-575848/4

