Pandemie Corona-Inzidenz bei 1145: Niedrigster Wert in Deutschland

Berlin. Die Corona-Inzidenz in Berlin liegt weiter deutlich über 1000. Am Freitag wurde ein Wert von rund 1145 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Menschen gemeldet - der niedrigste Wert aller Bundesländer, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1706.

7952 neue Corona-Infektionen wurden in Berlin innerhalb eines Tages registriert. Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei 833.613. 5 neue Todesfälle kamen dazu, damit wurden bislang 4315 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.

