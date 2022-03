BVG: U9 und U2 Berlin: Aktuelle Sperrungen bei der U-Bahn im Überblick

Die U9 und die U2 in Berlin sind wegen Bauarbeiten wochenlang unterbrochen.

Bei der U2 gibt es zwei Monate lang eine Unterbrechung.

Auf der U9 in Berlin ist ein großer Teil der Strecke betroffen.

Berlin. Fahrgäste der U9 und der U2 in Berlin müssen mehr Zeit einplanen. Auf den U-Bahn-Linien laufen Bauarbeiten. Die Berliner Morgenpost gibt einen Überblick zu Sperrungen, zum Schienenersatzverkehr und Umfahrungsmöglichkeiten.

BVG: U2 ist bis 21. Mai unterbrochen

Zu Einschränkungen kommt es auf der U-Bahnlinie U2. Die Linie wird zwischen Ruhleben und Theodor-Heuss-Platz für zwei Monate unterbrochen. Grund sind Gleisarbeiten: An der Betriebswerkstatt am U-Bahnhof Olympiastadion werden acht Weichen und zwei Kreuzungen erneuert.

Der Schienenersatzverkehr hat am Montag, 21. März 2022 begonnen Und weil er bis zum Sonnabend, den 21. Mai, andauert, sind auch Tausende Fußballfans betroffen: Beim Hauptstadt-Derby zwischen Union und Hertha BSC am 9. April dürfte es in den Bussen eng werden. Die Anfahrt zum DFB-Pokal am 21. Mai aber soll wieder mit der U-Bahn möglich sein, denn gespielt wird abends - und ab morgens soll die U2 dann wieder rollen.

U9: Fahrgäste müssen in Busse umsteigen

Auf der U-Bahnlinie U9 sorgt die Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks für Einschränkungen. Wie die BVG mitteilt, erfolgen die Arbeiten in mehreren Etappen. Für eine reibungslose Umstellung seien Testläufe und Software-Updates in insgesamt drei Abschnitten erforderlich, hieß es. Zusätzlich nutzt die BVG die Zeit, um Weichen am U-Bahnhof Schloßstraße auszutauschen.

Seit Freitag, 18. März 2022, fährt die U-Bahnlinie U9 zwischen Osloer Straße und Zoologischer Garten. Ersatzbusse sind zwischen den U-Bahnhöfen Zoologischer Garten und Walther-Schreiber-Platz im Einsatz.

Am Walther-Schreiber-Platz ist für Fahrgäste mit dem Ziel Rathaus Steglitz ein Umstieg in die dort regulär fahrenden Buslinien (M48, M82, M85, 186 oder 285) erforderlich.

Die BVG empfiehlt, in Richtung Rathaus Steglitz ab dem rund 300 Meter entfernten S-Bahnhof Feuerbachstraße die S-Bahnlinie S1 zu nutzen. Diese Phase dauert bis Sonntag, 27. März 2022.

U9: Bauarbeiten sollen am 19. April enden

Bauarbeiten bei der BVG: Hier sind U2 und U9 gesperrt.

Foto: Berliner Morgenpost Infografik

Von Montag, 28. März, bis Dienstag, 19. April, wird die U9 dann zwischen den Stationen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz nicht verkehren. Fahrgäste können auf diesem Abschnitt die regulär fahrenden Buslinien nutzen.

Alternativ empfiehlt sich ebenfalls ein Umstieg auf die S-Bahn. Zwischen Osloer Straße und Walther-Schreiber-Platz ist die Linie U9 dann wie gewohnt im Einsatz.

Deutsche Bahn: Änderungen bei Regionalzügen zum Flughafen BER

Gebaut wird auch im Regionalverkehr, dort stehen Brückenarbeiten an, wie die Deutsche Bahn informiert. Aus dem Grund fallen ab Freitagabend die meisten Züge der Linie RB14 zwischen Ostkreuz und Flughafen BER, Terminal 1-2, aus, heißt es. Dies gilt bis 8. April.

Betroffen ist auch die Linie RE7. Dort fahren die meisten Züge nicht zwischen Ostbahnhof und dem Flughafen. Als Alternative können Fahrgäste die S-Bahn oder den Flughafen-Express nutzen.