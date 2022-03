U9: Bauarbeiten bei der BVG sorgen für Sperrungen

Bei der BVG kommt es auf der U-Bahnlinie U9 ab Donnerstagabend zu Sperrungen. Fahrgäste müssen in Busse umsteigen.

Berlin. Auf der U-Bahnlinie U9 der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sorgen Bauarbeiten für umfangreiche Sperrungen. Hintergrund ist die Inbetriebnahme eines neue elektronischen Stellwerks, das die alte Relaistechnik ablöst.

Wie die BVG mitteilt, erfolgen die Arbeiten in mehrere Etappen. Für eine reibungslose Umstellung seien Testläufe und Software-Updates in insgesamt drei Abschnitten erforderlich, hieß es. Zusätzlich nutzt die BVG die Zeit, um Weichen am U-Bahnhof Schloßstraße auszutauschen.

Eine erste Phase beginnt am späten Donnerstagabend um 23 Uhr und dauert bis zum frühen Freitagmorgen. In dieser Zeit können auf der U9 zwischen Osloer Straße und Güntzelstraße keine Züge fahren.

Zwischen den Bahnhöfen Güntzelstraße und Rathaus Steglitz ist die Linie wie gewohnt im Einsatz. Auf dem gesperrten Abschnitt fahren als Ersatz barrierefreie Busse. Sie fahren bis zum Bahnhof Berliner Straße, weil dort ein barrierefreier Umstieg möglich ist.

U-Bahnlinie U9 in Berlin: Umstieg in Busse erforderlich

Foto: BVG

In der zweiten Bauphase ab Freitag, 18. März 2022, fährt die U-Bahnlinie U9 wie gewohnt zwischen Osloer Straße und Zoologischer Garten. Ersatzbusse sind zwischen den U-Bahnhöfen Zoologischer Garten und Walther-Schreiber-Platz im Einsatz.

Am Walther-Schreiber-Platz ist für Fahrgäste mit dem Ziel Rathaus Steglitz ein Umstieg in die dort regulär fahrenden Buslinien (M48, M82, M85, 186 oder 285) erforderlich.

Die BVG empfiehlt, in Richtung Rathaus Steglitz ab dem rund 300 Meter entfernten S-Bahnhof Feuerbachstraße die S-Bahnlinie S1 zu nutzen. Diese Phase dauert bis bis Sonntag, 27. März 2022.

U9: Bauarbeiten sollen am 19. April enden

Im dritten Abschnitt von Montag, 28. März, bis Dienstag, 19. April, wird die U9 dann zwischen den Stationen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz nicht verkehren. Fahrgäste können auf diesem Abschnitt die regulär fahrenden Buslinien nutzen.

Alternativ empfiehlt sich ebenfalls ein Umstieg auf die S-Bahn. Zwischen Osloer Straße und Walther-Schreiber-Platz ist die Linie U9 dann wie gewohnt im Einsatz.