Woidke rechnet mit bis zu 40.000 Flüchtlingen

Feldbetten und Holzstühle stehen in einer Halle der Zentralen Bearbeitungsstraße der Bundespolizei in Markendorf hinter einem rot-weissen Absperrband.

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rechnet damit, dass bis zu 40.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Brandenburg aufgenommen werden müssen. Voraussichtlich ein Viertel der Bevölkerung werde wegen des Krieges die Ukraine verlassen, sagte der Regierungschef am Donnerstag nach der Bund-Länder-Konferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dies werde eine erheblich höhere Zahl von Flüchtlingen zur Folge haben als in den Jahren 2015/16. "Wir müssen in Brandenburg mit 30.000 bis 40.000 Menschen rechnen, die wir unterbringen müssen", erklärte Woidke. Im Jahr 2015 seien es weniger als 30.000 Flüchtlinge gewesen.

Nach Einschätzung Woidkes kommen im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch zu viele Ukraine-Flüchtlinge in Berlin und Brandenburg an. "Das hat zur Folge, dass hier die Unterbringungsmöglichkeiten deutlich zu knapp sind", sagte er. Es könne kein Dauerzustand sein, dass die Menschen in Messehallen oder anderen Notunterkünften nächtigen müssten. "Wir brauchen hier schnell eine gerechte Verteilung in die anderen Bundesländer", forderte Woidke.

Die Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge habe sich in den vergangenen Tagen durch staatliche Unterstützung professionalisiert, sagte der Regierungschef. "Wir sind auf funktionierende ehrenamtliche Hilfe angewiesen, aber genauso selbstverständlich auch auf funktionierende staatliche Strukturen", betonte er. Ehrenamtliche könnten die Flüchtlinge herzlich willkommen heißen. "Sie nehmen die Menschen in Empfang und sie nehmen sie auch mal in den Arm." Staatliche Stellen müssten dann die Unterbringung der Menschen koordinieren und später für die Organisation von Schule, Kita-Plätzen und Integration sorgen.

