BVG Störungen aktuell: Das müssen Fahrgäste wissen

Berlin. In den Verkehrsmitteln der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kommt es immer wieder zu Störungen und Änderungen im Betriebsablauf. Störungen und Probleme können in allen BVG-Fahrzeugen auftreten: in den U-Bahnen, in den Trams und in den Bussen.

Für Fahrgäste wird es besonders ärgerlich, wenn es durch solche Störungen zu größeren Verspätungen, zu Schienenersatzverkehr in Bussen oder gar Ausfällen kommt.

Um BVG-Fahrgäste aktuell über Störungen zu informieren, bietet die BVG auf ihrer Website umfangreiche Störungsmeldungen an. Sortiert nach Verkehrsmittel werden dort Verkehrsmeldungen, Sperrungen, Aufzugsstörungen und sonstige Fahrplanänderungen angegeben. Nutzer können auch ganz gezielt nach ihren gewünschten Linien suchen, um rasch einen Überblick zu erhalten.

Auf den Detailseiten der einzelnen Störungen wird zudem angegeben, welche genauen Auswirkungen der Betriebsänderungen vorliegen, welche Ursache die Störung hat und wann mit einer Behebung zu rechnen ist. Oft werden zudem alternative Routen angegeben.

BVG Störungen: Live-Updates bei Twitter

Aktuelle Updates zur Lage bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) gibt das Unternehmen auch beim Kurznachrichtendienst Twitter. Dort gibt es eigene Twitter-Kanäle für die U-Bahn (twitter.com/bvg_ubahn), für die Trams/Straßenbahnen (twitter.com/bvg_tram) und für die Busse (twitter.com/bvg_bus). Dort wird zeitnah etwa über technische Probleme, Verspätungen, Verkehrsunfälle, Notarzt-Einsätze, Staus oder den Einsatz von Schienenersatzverkehren (SEV) berichtet.

Informationen über die aktuelle Lage auf den Berliner Straßen und im öffentlichen Nahverkehr erhalten Fahrgäste außerdem auf den Seiten der Verkehrsinformationszentrale (VIZ).