Cottbus bereitet sich als Drehkreuz für Flüchtlinge vor

Am Cottbuser Hauptbahnhof sollen ab nächster Woche mehr Flüchlinge ankommen und in andere Ziele Deutschlands weiterreisen.

Berlin/Cottbus. Cottbus wird künftig neben Hannover und Berlin das dritte Drehkreuz für die Verteilung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Ab kommenden Mittwoch sollen täglich sechs Sonderzüge mit maximal 600 Geflüchteten pro Zug ankommen. "Es ist vorgesehen, dass nahtlos eine Weiterverteilung in das Bundesgebiet und darüber hinaus auch in die europäischen Nachbarländer aus Cottbus erfolgen soll", sagte Oberbürgermeister Holger Kelch am Donnerstag. Damit soll Berlin entlastet werden, wo zuletzt Tausende Flüchtlinge ankamen. Der Berliner Senat fordert mehr Unterstützung vom Bund und anderen Bundesländern.

Busse sollen Cottbus mit Aufnahme-Einrichtungen in der Region und allen weiteren Bundesländern verbinden. Mehr hauptamtliche Helfer werden die vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden entlasten beziehungsweise ersetzen, da die zentrale Ausländerbehörde die Stadt als Nebenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung erklärt hat.

Innerhalb von zehn Tagen wurden 833 geflüchtete Menschen in der Stadt gemeldet. Das letzte Mal sei diese Zahl im Jahr 2015 innerhalb von zehn Monaten erreicht worden, sagte Stefanie Kaygusuz-Schurmann, Leiterin des Servicebereichs Bildung und Integration der Stadt.

650 Betten seien in der Messe ausgebaut worden, derzeit seien 308 Menschen untergebracht. Sie sollen zunächst versorgt werden, sich ausruhen und dann in Wohnungen untergebracht oder ins Bundesgebiet weitergeleitet werden. Für Menschen, die in der Region bleiben wollen, werde Wohnraum sowie Beratung, Kita- und Schulversorgung organisiert.

