Busse: Erste Willkommensklassen für ukrainische Flüchtlinge

Berlin. In Berlin sind zunächst rund 250 Willkommensklassen für Schülerinnen und Schüler geplant, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. "Nach jetzigem Stand können insgesamt 102 Willkommensklassen an Grundschulen und 45 Willkommensklassen an Schulen der Sekundarstufe I eingerichtet werden", sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "An den Oberstufenzentren stehen Kapazitäten für 57 Willkommensklassen an öffentlichen Schulen und für 47 Lerngruppen an Schulen in freier Trägerschaft zur Verfügung." Es seien bereits die ersten Willkommensklassen unter anderem in Berlin-Pankow gestartet oder unmittelbar vor dem Start.

"Die Bereitschaft zur Einrichtung von Willkommensklassen ist sehr hoch, was mich freut", sagte Busse. Aktuell könne Berlin allein an öffentlichen Schulen mehr als 2000 Plätze in Willkommensklassen an allgemeinbildenden Schulen und rund 750 Schulplätze in Willkommensklassen der beruflichen Bildung einrichten. "Hinzu kommen dankenswerterweise die Aktivitäten der Schulen in freier Trägerschaft", so die Senatorin. Außerdem würden viele Geflüchtete mit Deutschkenntnissen schon in Regelklassen beschult. Auch die Schüler aus Willkommensklassen sollen der Bildungsverwaltung zufolge später in Regelklassen wechseln.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der Senatsbildungsverwaltung melden sich laut Busse ukrainische Lehrkräfte direkt bei den für Personalfragen zuständigen Stellen oder auch über ein Funktionspostfach des Fachbereichs für den herkunftssprachlichen Unterricht. Wenn diese Lehrkräfte Deutsch als Unterrichtsfach studiert hätten, bestehe Einvernehmen mit der regionalen Schulaufsicht, sie in einer Willkommensklasse möglichst in der Nähe der aktuellen Unterkunft einzusetzen.

Über das Funktionspostfach haben sich Busse zufolge für den Bereich Schule bereits über 100 ukrainische Lehrkräfte beworben. "Für den Jugendbereich, besonders für ergänzende Betreuungs- und Förderangebote werden wir in Kürze auch eine digitale Bewerbungsmöglichkeit schaffen", kündigte die Senatorin an. Insgesamt liegen der Bildungsverwaltung rund 130 Kontaktdaten, davon von gut 40 Lehrkräften mit sehr guten Deutschkenntnissen oder Deutsch als Unterrichtsfach vor.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-563535/3