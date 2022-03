2700 Ukraine-Flüchtlinge bei Ausländerbehörde registriert

Potsdam. In Brandenburg sind bei der Zentralen Ausländerbehörde bis Donnerstagmorgen fast 2700 Menschen mit Ukrainebezug in den Einrichtungen registriert und aufgenommen worden. Allein am Mittwoch seien es 208 Menschen gewesen, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit.

Hinzu kommen inzwischen mehr als 7700 Flüchtlinge, die in den Kommunen des Landes untergebracht worden seien, teilte das Sozialministerium mit. Am Vortag waren es noch 4900 Betroffene. Jedoch hätten noch nicht alle Landkreise die Zahlen gemeldet.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Angaben des Innenministeriums kann die tatsächliche Anzahl an eingereisten Flüchtlinge aus der Ukraine aber deutlich höher liegen. Gründe sind die Visafreiheit ukrainischer Staatsangehöriger mit biometrischem Reisepass und die Vielzahl privat organisierter Transporte. Zudem bestehe keine Pflicht, dass sich die Geflüchteten bei den Sozialämtern melden.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-561387/3