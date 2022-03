S-Bahn Berlin: 35 Millionen Euro für Verbesserungen im Netz

Berlin. Um das Netz der S-Bahn weiterzuentwickeln und Engpässe zu beseitigen, investieren Berlin und Brandenburg weitere 35 Millionen Euro. Eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung sei mit der Deutschen Bahn unterzeichnet worden, teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mit. Konkret sollen damit die Planungen von 13 Projekten fortgeführt werden. Dabei handelt es sich unter anderem um den seit Jahrzehnten angedachten S-Bahnhof Kamenzer Damm, der Tausende Berliner aus Mariendorf und Lankwitz an die S-Bahn-Linie S2 anbinden würde.

Ebenfalls auf der Liste der Projekte, die Teil des großen Infrastrukturvorhabens i2030 sind, steht der zweigleisige Ausbau der S-Bahnstrecke zwischen Buch und Bernau. Damit soll auf der Strecke ein Zehn-Minuten-Takt ermöglicht werden, hieß es. Hinzukommen an drei Stationen – Halensee, Messe Nord und Westend – dritte Bahnsteigkanten, die helfen sollen, den Zugverkehr auf der Ringbahn zu stabilisieren. Defekte Züge könnten so leichter aus dem Verkehr gezogen und ausgetauscht werden. Am Bahnhof Westkreuz soll den Plänen nach eine neue Weichenverbindung entstehen, auch das soll zu mehr Stabilität im S-Bahn-Betrieb führen.

Voraussetzungen für mehr Zehn-Minuten-Takte bei der S-Bahn

Der Fokus liegt bei den 13 Projekten aber insgesamt auf dem Bau von Abstellanlagen an diversen Standorten, unter anderem in Frohnau, Marzahn, Lichterfelde Süd und im Bereich Beusselstraße/ Westhafen. Nötig werden diese mit Blick auf die derzeit laufende S-Bahnausschreibung und die darin vorgesehene Erweiterung der Zugflotte. Mindestens 1308 neue Fahrzeuge sollen der Ausschreibung zufolge angeschafft werden und im Anschluss in Landesbesitz übergehen. Mit den neuen Abstellanlagen schaffe man die Voraussetzungen „für mehr Fahrgäste in noch pünktlicheren und häufiger fahrenden Zügen“, so Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) erklärte, mit der Finanzierung der Projekte sorge man für „mehr Flexibilität und Kapazität für die wichtigsten Strecken in und um Berlin“. Zugleich würden endlich die Bedingungen geschaffen für Zehn-Minuten-Taktungen auf bestehenden Außenstrecken, etwa zwischen Bernau und Buch. „Das sind genau die Verbesserungen, die wir brauchen, um Pendlerinnen und Pendler vom Umstieg auf die Bahn zu überzeugen“, so Jarasch weiter.

i2030: Insgesamt 35 Teilprojekte für Berliner S-Bahn

Die Ausweitung des Zehn-Minuten-Takts, auch auf anderen Strecken, ist zentraler Bestandteil des Projekts i2030. Insgesamt sind 35 Teilprojekte für die Berliner S-Bahn vorgesehen. Neben dem Bahnhof am Kamenzer Damm sollen den Plänen nach auch an anderen Orten neue Stationen errichtet werden. In einem ersten Schritt war bereits im Februar 2021 eine Finanzierungsvereinbarung über 30 Millionen Euro geschlossen worden, um zehn der Teilprojekte weiterzuverfolgen, darunter den Ausbau der Strecke zwischen Hoppegarten und Strausberg. Die verbliebenen Maßnahmen, deren weitere Planung bislang nicht finanziell abgesichert ist, wolle man sich in den kommenden Monaten vornehmen, hieß es.