"Etwas mitnehmen": Viktoria Berlin mutig nach Osnabrück

Berlin. Trainer Farat Toku von Aufsteiger Viktoria Berlin strebt nach dem zweiten Punktgewinn im dritten Spiel unter seiner Regie auch Zählbares für die kommende Aufgabe im Abstiegskampf der dritten Fußball-Liga an. "Wir wollen in Osnabrück etwas mitnehmen und sie ärgern", sagte der 41-Jährige nach dem 0:0 im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau und vor der Auswärtspartie beim Aufstiegskandidaten VfL Osnabrück am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport).

Trotz des torlosen Unentschiedens - dem zehnten sieglosen Spiel hintereinander - zeigte sich Toku zufrieden - vor allem mit der Abwehr. "Die Null tut der Defensive gut. Es war wichtig, dass wir gut stehen und Glück hatten, dass die Bälle an die Latte gingen", sagte Toku über die beiden Aluminiumtreffer des Zwickauers Patrick Göbel innerhalb weniger Sekunden zwischen der 71. und 72. Minute.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei Chancen verzeichnete auch Viktoria. In der zehnten Minute scheiterte Lukas Pinckert an Zwickaus Schlussmann Johannes Brinkies, der eingewechselte Enes Küc hätte in der Nachspielzeit beinahe die nunmehr 260 Minuten andauernde torlose Zeit beendet. Von daher sah Toku den Punkt als Gewinn und das Remis als gerechtes Ergebnis an. Das Unentschieden und die Stabilität in der Abwehr macht dem Trainer Hoffnung für die das Auswärtsspiel in Osnabrück, für das Toku auch wieder Neuzugang Brooklyn Ezeh einplant, der sich zu Wochenbeginn krankgemeldet hat. "Wir können ihn am Samstag gut gebrauchen."

Auch die nach dem Corona-Ausbruch zurückkehrenden Spieler geben dem Trainer Mut für den Endspurt im Abstiegskampf. Der vor 14 Tagen als Nachfolger für Benedetto Muzzicato verpflichtete Toku setzt dabei auf die anstehende Länderspielpause: "Dann haben wir endlich eine komplette Trainingswoche."

© dpa-infocom, dpa:220317-99-557631/2