Bund und Länder streiten über Finanzierung der Flüchtlinge

Der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj hat in einer Videoansprache im Bundestag eindringlich um mehr Unterstützung aus Deutschland gebeten. Es gebe eine neue Mauer in Europa und es gelte, sie niederzureißen, sagte Selenskyj.

Berlin. Vor dem Start der Konferenz der Ministerpräsidenten (MPK) der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstagnachmittag sind sich Bund und Länder nicht einig, wer welche Kosten für die Aufnahme der ukrainischen Kriegsflüchtlinge übernimmt.

Im Beschlussentwurf, der der Berliner Morgenpost vorliegt, sagt der Bund zwar zu, eine höhere Beteiligung an den finanziellen Lasten prüfen zu wollen. Er verweist aber auch darauf, sich schon jetzt „substanziell an den Kosten der Kommunen für die Unterbringung von Geflüchteten“ zu beteiligen. Er zahle pro Jahr 350 Millionen Euro für die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Außerdem habe der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft im Jahr 2020 um 25 Prozent erhöht und trage seitdem bis zu 74 Prozent der Ausgaben. Die Kommunen würden damit um weitere vier Milliarden Euro pro Jahr entlastet.

Die Länder hingegen verlangen mehr finanzielles Engagement der Bundesregierung. Die Geflüchteten aus der Ukraine fielen unter die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie und unter das Asylbewerberleistungsgesetz, argumentieren sie in dem Papier, das beide Varianten in Klammern enthält: „In der Folge müssten Länder und Kommunen die Kosten bislang auf unbestimmte Zeit selbst tragen“, so die Länder. Dadurch werde die ansonsten übliche Lastentragung zwischen Bund und Ländern empfindlich gestört.

SPD-Länder: Geflüchtete sollen über Jobcenter versorgt werden

Die SPD-regierten Bundesländer fordern, die Geflüchteten nicht über die kommunalen Sozialämter, sondern über die Jobcenter nach den Regeln des Sozialgesetzbuches II mit Sozialleistungen zu versorgen. „Durch ein Festhalten an der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird die ansonsten übliche Lastentragung zwischen Bund und Ländern empfindlich gestört“, schreiben die Länder. Insofern müsse „ergänzend zu den bisherigen Regeln der Flüchtlingsfinanzierung durch zusätzliche Maßnahmen eine echte und dauerhafte Bundesbeteiligung an den tatsächlichen Kosten in voller Höhe sichergestellt werden“.

Die Unions-regierten Länder verlangen, der Bund solle für jeden Kriegsflüchtling wie bisher nur für Asylbewerber den Pauschalbetrag von 670 Euro im Monat übernehmen. Mindestens sei in der aktuellen Lage die Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern anzuwenden, die in der Flüchtlingskrise 2015 vereinbart worden sei, so die Unionsländer. Die Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten sei jedoch in wesentlichen Bestandteilen zum Jahresende 2021 ausgelaufen. Schon vor Beginn des Krieges in der Ukraine habe der dringende Bedarf für eine Anschlussregelung bestanden. Die aktuelle Krisensituation erfordere es, „umgehend Klarheit für alle staatlichen Ebenen zu schaffen“.