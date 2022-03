Union Berlin mit neuem Hauptsponsor in nächster Saison

Berlin. Der 1. FC Union geht mit einem neuen Hauptsponsor in die kommende Saison. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird künftig das Logo des Digitalversicherers wefox auf den Trikots der Eisernen zu sehen sein. Das 2015 in der Schweiz gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin war bislang Ärmelsponsor von Union. Es löst das Immobilienunternehmen Aroundtown als Haupt- und Trikotsponsor ab. Über finanzielle Konditionen des Dreijahresvertrages mit dem neuen Geldgeber machte Union keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-556950/2

