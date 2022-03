Beer begrüßt Magath-Verpflichtung: Entscheidung mit Sinn

Berlin. Der frühere Fußball-Nationalspieler Erich Beer hat die Verpflichtung von Felix Magath als Trainer seines ehemaligen Vereins Hertha BSC begrüßt. "Es ist eine mutige Entscheidung. Aber sie macht aus meiner Sicht Sinn", schreibt die 75 Jahre alte Legende des abstiegsbedrohten Berliner Bundesligisten im "Kicker" (Donnerstag): "Ich traue ihm zu, dass er Hertha rettet."

Dass Magath ein Trainer alter Schule sei, ist für Beer zweitrangig. Herthas früherer Rekordspieler zielt auf die Grundlagen, die jeder Spieler braucht, auch wenn sich der Fußball in den Jahrzehnten ständig weiterentwickelt hat: "Du brauchst Willen, Leistungsbereitschaft, Disziplin, einen klaren Plan und eine vernünftige Kommunikation." Zudem zwei, drei Führungsspieler, die Beer aber derzeit im Kader, der "schlecht zusammengestellt ist", nicht sieht.

Für den Kader macht Beer auch den Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic verantwortlich. Der 50-Jährige habe in seiner bisher zehnmonatigen Amtszeit viel in der Akademie, der Geschäftsstelle und dem Team hinter dem Team verändert, aber das sei für Beer nur der zweite Schritt vor dem ersten. "An allererster Stelle stehen immer der Sport und die Mannschaft. Und da ist bei Hertha eine ganze Menge schiefgelaufen", sagte er.

Auch ein Comeback von Pal Dardai als Trainer hätte sich Beer vorstellen können, da der 46-jährige Ungar die Spieler kenne und noch im Verein sei: "Aber Bobic sprang - wie erwartet - nicht über seinen Schatten."

