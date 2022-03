Friedensdemo Berlin 20.3.2022: "Sound of Peace" am Brandenburger Tor - Hier live zuschauen

Am Brandenburger Tor in Berlin treten am Sonntag Stars wie Sarah Connor, Mark Forster und Silbermond auf. Der Andrang ist immens.

Die Schauspielerin Katja Riemann (l.) und die Regisseurin Julia Neuhaus sind bei der Solidaritätskundgebung "Sound of Peace" vor dem Brandenburger Tor als Zuschauer dabei.

Teilnehmer der Solidaritätskundgebung "Sound of Peace" vor dem Brandenburger Tor halten ein Plakat mit der Aufschrift "Stop War" und den ukrainischen Landesfarben.

Natalia Klitschko, Ehefrau des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, steht bei der Solidaritätskundgebung "Sound of Peace" vor dem Brandenburger Tor auf der Bühne.

Besucher beim "Sound of Peace" am Bradnenburger Tor in Berlin.

Die Skulptur "Der Rufer" am Brandenburger Tor in den Farben der Ukraine.

Erste Fans stehen am Sonntagvormittag vor der Bühne des Konzerts "Sound of Peace" am Brandenburger Tor.

Friedenskundgebung Brandenburger Tor: 15.000 Menschen bei "Sound of Peace"

Berlin. Zur Veranstaltung „Sound of Peace" am Brandenburger Tor in Berlin sind am Sonntag Tausende Menschen gekommen. Die Friedensaktion wird nach Angaben der Veranstalter „Europas größte musikalische Kundgebung“ gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Auch Künstler wie Marius Müller-Westernhagen, David Garret, Rea Garvey und Mark Forster haben ihr Kommen zugesagt.

Schon am Vormittag gegen 10 Uhr warteten die ersten Fans vor der Bühne am Platz des 18. März. Zum Start des Musikprogramms um 12 Uhr war die Zahl der Teilnehmer zunächst noch überschaubar, der Platz vor dem Brandenburger Tor füllte sich danach aber rasch. Laut Polizei sei die Kundgebung "sehr gut besucht". Sie sprach von mehr als 15.000 Besuchern am späten Nachmittag. Angemeldet waren 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vor der Bühne sei so viel los, dass der Bereich ausgelastet sei. Es gebe weiterhin einen Zustrom vom Hauptbahnhof aus, die Menschen würden in Richtung Straße des 17. Juni geleitet. Das Friedenskonzert ist kostenlos; die Veranstalter bitten um Spenden für die Ukraine. Die Polizei ist mit 900 Einsatzkräften vor Ort.

Gegen 13.30 Uhr wurde der Durchgang vom Pariser Platz durch das Brandenburger Tor zur Bühne am Platz des 18. März von der Polizei gesperrt. "Wir empfehlen allen noch Anreisenden, andere Wege zu nutzen", hieß es von den Einsatzkräften.

Die Züge der U-Bahnlinie U5 und der S-Bahnlinien S1 und S2 fahren aktuell ohne Halt am Bahnhof Brandenburger Tor durch. Wer mit S- und U-Bahn anreist, sollte die Bahnhöfe S+U Potsdamer Platz, S+U Friedrichstraße, U Unter den Linden und U Bundestag nutzen. Zu Umleitungen kommt es zudem bei den BVG-Buslinien 100 und 300.

"Sound of Peace" in Berlin: Hier den Livestream sehen

Sound of Peace am Brandenburger Tor: der Livestream

Brandenburger Tor: "Sound of Peace" in Berlin - Diese Künstler treten auf

Adel Tawil

Alex Diehl

Antje Schomaker

Batomae

BenjRose

Boris Grebenschtschikow

Bukahara

Cassandra Steen

Charly Klauser

Clueso

David Garret

Deine Cousine

Dota Kehr

Dritte Wahl

Elif

Fatoni

Fetsum

Fortuna Ehrenfeld

Fury in the Slaughterhouse

Hartmut Engler (Pur)

In Extremo

Ivy Quainoo

Joris

Lina Maly feat. Enno Bunger

Madeline Juno

Mal Élevé & Nico Suave Lary

Maidline Aurie

Marius Müller-Westernhagen

Mark Forster

Max Prosa

Mia.

Michael Patrick Kelly

Mine

Peter Maffay

Philipp Poisel

Rea Garvey

Revolverheld

Rolf Stahlofen & Spielvereinigung

Sarah Connor

Silbermond

The BossHoss

Zoe Wees

Die Fernsehsender ProSieben und Sat.1 übertragen die Friedenskundgebung live auf beiden Programmen bis in den Abend hinein.

Die Veranstalter bitten darum, dass sich alle Teilnehmer der Demonstration an die aktuellen Corona-Maßnahmen halten.

Konzert für Frieden in Berlin: Viele Sperrungen - Besser keine Anreise zum S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor

Die Straße des 17. Juni wird von Sonntagvormittag bis in die Nacht zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, kann der Sperrbereich noch erweitert werden. Autofahrer sollten den Innenstadtbereich weiträumig umfahren.

Besucher des Konzerts sollten mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen sei vor allem auf den Linien S1, S2, S25, S3, S5, S7 und S9 zu rechnen, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Das Unternehmen bittet darum, den S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor zu meiden. Geeignete Bahnhöfe für die Anreise seien:

S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz

Hauptbahnhof

S- und U-Bahnhof Friedrichstraße

S-Bahnhof Bellevue

Sound of Peace am Brandenburger Tor in Berlin: Veranstalter wollen Spenden sammeln

Natalia Klitschko, Frau des Bürgermeisters von Kiew und Ex-Profiboxers Vitali Klitschko.

Foto: dpa

Natalia Klitschko, Frau des Bürgermeisters von Kiew und Ex-Profiboxers Vitali Klitschko, bedankte sich für die Unterstützung. „Was meinem Land jetzt passiert ist furchtbar“, sagte Klitschko am Rande der Friedensdemonstration vor dem Brandenburger Tor.

„Es ist wichtig, die Massen zu sehen, die hier zusammenkommen. Es ist wichtig zu sehen, dass die ganze Welt für die Ukraine steht“, sagte sie. Es gehe darum, den Krieg in ihrem Land so schnell wie möglich zu beenden. „Mit Zusammenhalt, wenn wir alle aufstehen, werden wir das erreichen.“ Die Ukraine kämpfe derzeit für alle Menschen, „für Frieden in der ganzen Welt“, sagte Klitschko.

„Nur zusammen schaffen wir Frieden“, sagte sie auf der Bühne mit Dank an die Tausenden Menschen auf der Straße des 17. Juni. Anschließend kündigte Klitschko ein „neues Lied für mein Land“ an und sang den Song „Better Days“.

Sound of Peace: So kann man für die Initiative spenden

Folgende Spenden-Daten werden auf der Website von "Sound of Peace" genannt:

Kontoinhaber: civilfleet-support e.V.

IBAN: DE84430609672076294200

BIC: GENODEM1GLS

Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG

Verwendungszweck: Sound of Peace

Die Organisatoren suchen außerdem noch Freiwillige, die bei der Durchführung des Konzert helfen wollen.

Neben den Musikern sind auf der Bühne am Brandenburger Tor auch eine Reihe von Moderatoren und Sprechern zu sehen. Zu ihnen gehören Jeanine Michaelsen, Nilz Bockelberg, Oliver Kalkofe, Sebastian Fitzek und Tilo Jung.

Friedensdemonstration in Berlin am 13. März - die Bilder

Ein Karnevalswagen mit einem riesigen Pappmaché-Putin, der sich die Ukraine in den Rachen stopft, war bei der Demo dabei. Foto: Fabian Sommer / dpa

Mitten in der Demonstration fuhr ein Düsseldorfer Karnevalswagen mit einem riesigen Pappmaché-Putin (r.), der sich die Ukraine in den Rachen stopft, mit. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Demonstranten auf der Straße des 17. Juni. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Menschen nehmen an einer Demonstration unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" teil. Foto: Reto Klar

Aktivisten des Gesamtverbandes der Kommunikationsagenturen GWA benennen den Platz vor der russischen Botschaft in "Freedom Square" um. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Menschen nehmen an einer Demonstration unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" teil. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Menschen nehmen an einer Demonstration unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" teil. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Straße des 17. Juni Foto: Reto Klar

Menschen nehmen an einer Demonstration unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" teil und gehen dabei auf der Leipziger Straße. Foto: Paul Zinken / dpa

Menschen nehmen an einer Demonstration unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" teil. Foto: Fabian Sommer / dpa



Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: Fabian Sommer / dpa

Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: Fabian Sommer / dpa

Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: Fabian Sommer / dpa

Die Friedensdemonstration zieht am Roten Rathaus vorbei. Foto: Reto Klar

Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP



Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: Fabian Sommer / dpa

Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: Fabian Sommer / dpa

Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP



Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: Fabian Sommer / dpa