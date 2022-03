Trotz Aus in der Königsklasse: BR Volleys "unheimlich stolz"

Die Enttäuschung über das Aus in der Champions League wich bei den Berlin Volleys schnell einer positiven Sichtweise. "Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft", sagte Außenangreifer Timothee Carle nach dem 3:2 (25:21, 25:22, 9:25, 21:25, 15:13)-Sieg gegen Itas Trentino im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch. Doch das Ergebnis reichte nicht aus, um die 0:3-Niederlage aus der ersten Begegnung in Italien wettzumachen.

Damit sind die Berliner wie im Vorjahr im Viertelfinale der Königsklasse gescheitert, wiederum - wie im Vorjahr - an Itas Trentino. Dennoch vertrat Carle die Ansicht: "Wir haben eine große Champions-League-Saison gespielt." Geschäftsführer Kaweh Niroomand pflichtete ihm bei: "Mit unserer Mannschaft zu den besten acht bis zehn Mannschaften in Europa zu zählen, das gibt uns ein gutes Gefühl."

Nach dem Rückspiel gegen den dreimaligen Champions-League-Gewinner vor der Saison-Rekordkulisse von 4157 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle konnte Carle mit Fug und Recht behaupten: "Es war ein hochintensives Match. Wir haben alles investiert." Dabei erwischten die BR Volleys einen verheißungsvollen Start. Mit einer couragiert herausgespielten 2:0-Satzführung öffneten sie die Tür zu einem 3:0- oder 3:1-Sieg. Ein solches Ergebnis hätte ihnen als Spannungshöhepunkt einen fürs Weiterkommen alles entscheidenden Golden Set bis zum 15. Punkt ermöglicht.

So weit ließen es die Italiener aber nicht kommen. "Gegen einen physisch so starken Gegner drei oder vier Sätze voll durchzuziehen, ist schwer", musste Carle eingestehen. Der 26 Jahre alte französische Nationalspieler war einmal mehr herausragender Akteur in einem lange Zeit stark auftrumpfenden Volleys-Team. Seine 18 Punkte wurden nur von Trentinos Alessandro Michieletto (22 Punkte) übertroffen.

Schon am Samstag wartet auf die BR Volleys die nächste Aufgabe. Im zweiten Spiel des Playoff-Viertelfinals um die deutsche Meisterschaft tritt die Mannschaft bei den Grizzlys Giesen an. 3:0 gewann der Hauptstadtclub die erste Partie in der Serie Best of three. Mit einem weiteren Sieg wären die Volleys für das Halbfinale qualifiziert.

