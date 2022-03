Berlin. In der Nacht hat ein Kleintransporter in Berlin-Treptow gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das für Camping umgerüstete Fahrzeug stand in der Kiefholzstraße. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen ausgebrochen.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-555185/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.