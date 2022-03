36 Bewerbungen für Landarzt-Stipendium im Sommersemester

Potsdam. Das Stipendien-Programm des Landes Brandenburg für künftige Landärzte findet weiter genügend Interessenten: Für die 35 Stipendien ab dem Sommersemester seien bis zum Bewerbungsschluss 36 Anmeldungen von Studierenden der Humanmedizin eingegangen, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) auf Anfrage mit.

"Das Stipendien-Programm hat sich als ein Baustein der medizinischen Nachwuchsförderung im Land Brandenburg etabliert", sagte KVBB-Sprecher Christian Wehry. "In diesem Durchgang hatten wir nur rund vier Wochen Zeit für die Bewerbung, mit mehr Zeit wären vermutlich auch noch mehr Bewerbungen eingegangen." Über die Anträge soll nun zügig entschieden werden.

In Brandenburg erhalten bereits 134 Medizinstudenten ein Stipendium, mit dem angehende Ärztinnen und Ärzte vom Land gefördert werden. Das Programm wurde im Juli 2019 aufgelegt und für Studierende in der gesamten EU ausgeschrieben. Pro Semester stehen in diesem Jahr 35 Stipendien bereit. Monatlich können angehende Mediziner danach 1000 Euro für die Regelstudienzeit erhalten, also maximal für 75 Monate. Im Gegenzug gilt die Verpflichtung, nach dem Studium mindestens fünf Jahre als Arzt in einer ländlichen Region Brandenburgs zu arbeiten.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-553458/2