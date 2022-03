Fashion Week in Berlin politisch wie nie

Es war eine ganz besondere Mercedes-Benz Fashion Week, die in dieser Woche im Kraftwerk an der Köpenicker Straße stattfand. Eine pandemiekonforme zum einen, eine diversere, eine nachhaltigere und vor allem eine politischere als in den vergangenen Jahren. Bereits während des Eröffnungsempfangs am Montagvormittag hatte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) das Ringen aller Beteiligten angesichts des Kriegs in der Ukraine in Worte gefasst. „Wir alle haben Diskussionen darüber geführt: Wie geht man damit um?“, so die Politikerin. Die Antwort: Man wolle mit dieser Modewoche ein Zeichen setzen für Kunst, Kultur, Kreativität und für die Freiheit.

Von Seiten des Veranstalters wurde dafür eine Auktion von gezeigten Designerteilen initiiert, deren Erlöse im Anschluss aufgerundet an die Caritas gespendet werden. Aber auch viele der Designerinnen und Designer mühten sich um starke Signale oder spendeten selbst. Bei Anja Gockel lief am Dienstagnachmittag die geflüchtete ukrainische Tänzerin Nataliia Ovcharova über den Catwalk im Hotel „Adlon Kempinski“ und präsentierte ein gelbes Kleid mit einer Schleppe in den Farben ihres Heimatlandes. Kilian Kerner ließ seine Models am selben Abend in schwarzen, mit einem Peace-Schriftzug bedruckten Hoodies für das Schlussdefilee zurück auf den Laufsteg kommen. Im Hintergrund liefen dazu minutenlang kurze Videos von Prominenten und Bekannten Kerners, die alle mantraartig den Satz „Stop the war“ wiederholten.

Mit der Show des ukrainischen Labels Jean Gritsfeldt endete am Mittwochabend das offizielle Programm der Mercedes-Benz Fashion Week im Kraftwerk. Wegen des Angriffs der russischen Truppen hatte der Designer zuvor die Arbeit an seiner Kollektion niederlegen und Schutz in einem Luftschutzkeller suchen müssen, statt sich in Berlin auf dem Laufsteg feiern zu lassen. Spontan fanden sich etwa 30 Freiwillige aus der Branche in Berlin, die die Kollektion ihres Kollegen in kürzester Zeit nachschneiderten. Neue Stücke entstanden zusätzlich unter den Eindrücken der vergangenen Wochen. Vor der Show, die mit Sirenenalarm begann und mit einem rein weißen Kleid vor ukrainischer Flagge endete, wandte sich Jean Gritsfeldt mit einer Videobotschaft an die Gäste. „Ich zeige heute nicht meine neue Kollektion, sondern Arbeiten, die während des Krieges entstanden sind. Denn wenn man in einem Bunker sitzt, interessiert es niemanden, was du anhast“, so der Designer. „Mode ist immer ein Blick in die Zukunft. Und so nutze ich heute das Werkzeug und die Waffe der Mode und kämpfe dafür, dass wir morgen frei sein werden.“

Eine weitere positive Wandlung dieser Fashion Week: Die Models auf den Laufstegen sahen bei vielen Labels tatsächlich aus wie normale Menschen. Bleibt zu hoffen, dass die Diversität bei Alter, Hautfarbe und Figur den aktuellen Trend überlebt, der es sogar bis zu „Germany’s Next Topmodel“ geschafft hat, und sich als das „neue Normal“ etabliert. Die Veranstalter waren zudem um Nachhaltigkeit bemüht. So gab es im Programm auch Gesprächsrunden zur Zukunft der Mode abseits von Fast Fashion. Die Bändchen, die den Zuschauerinnen und Zuschauern am ersten Tag ums Handgelenk gebunden wurden, seien abbaubar und würden zu Blumen, wenn man sie einpflanze, hieß es am Einlass. Das traditionell pompöse Ausstellungsauto aus dem Portfolio des Hauptsponsors im Eingangsbereich des Kraftwerks war dieses Mal natürlich ein E-Modell. Die Ausmaße fielen mit knapp sechs Metern Länge dafür umso üppiger aus. Das Offroad-Coupé von Maybach war eines der letzten Projekte, an denen der 2021 verstorbene Louis-Vuitton-Designer und Off-White-Gründer Virgil Abloh mitgewirkt hatte.

In den Front Rows ließen sich unter anderen Prominente wie Eva Padberg, Franziska Knuppe und Jenny Elvers blicken. Zur Show von Marc Cain im „Wintergarten“ war US-Schauspielerin Marcia Cross angereist.