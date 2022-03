Marcia Cross verbringt 60. Geburtstag unter Palmen im Urlaub

Berlin. US-Schauspielerin Marcia Cross (59) will ihren 60. Geburtstag im Urlaub feiern. "Ich werde die meiste Zeit wahrscheinlich mit einem Hut unter einer Palme verbringen", sagte der "Desperate Housewives"-Star am Mittwochabend am Rande der Berliner Modewoche. Cross, die am 25. März ihren runden Geburtstag feiert, reist nach eigenen Worten nach Costa Rica, wo sie noch nie gewesen sei. Die Schauspielerin hatte am Mittwochabend eine Laufstegschau von Marc Cain besucht und trug dort einen blauen Hosenanzug.

