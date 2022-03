Stiftung Berliner Mauer stellt Bestände online

Berlin. Die Stiftung Berliner Mauer will ihre Sammlungen online zugänglich machen. Vom 23. März an sollen damit rund 10.000 Objekte zum Thema Mauer und Teilung über die Internetseite der Stiftung recherchierbar sein, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. Zum Bestand zählen unter anderem historische Fotos, Originalobjekte, Pläne und Ansichtskarten sowie weitere Dokumente und archivierte Materialien.

Zur Stiftung gehören fünf historische Orte in Berlin, darunter die Gedenkstätte Berliner Mauer, die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde und die East Side Gallery. In den Bestand aufgenommen werden originale Objekte und historische Artefakte zur Berliner Mauer und Teilungsgeschichte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-548521/2