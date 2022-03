Steigende Energierechnungen gefährden Kitas

Viele kleinere Kitaträger erwarten voller Sorgen die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2021. „Wir befürchten eine erhebliche Steigerung vor allem bei den Kitas mit einer Gasversorgung“, sagt Antje Schwartz, Geschäftsführerin des Trägers kids in berlin, der neun Kitas in Berlin betreibt. „Wir wissen noch gar nicht genau, wie wir das hinbekommen sollen.“

Seit Jahren gehen die Kosten bei der Gasversorgung kontinuierlich nach oben. Als Beispiel nennt Schwartz die Kita White Cockatoo in Charlottenburg. Im Jahr 2018 lagen die Gaskosten der 194 Quadratmeter großen Kita bei rund 1220 Euro, 2019 waren es dann schon 1521 Euro und im Jahr 2020 ganze 2350 Euro. „Die Kosten haben sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt“, so Schwartz. „Und dabei waren die Kitas in Jahr 2020 wegen der Coronapandemie sogar monatelang geschlossen und die Heizungen weitgehend herunter gedreht.“ Im Jahr 2021 hingegen waren die Kitas die gesamte Zeit geöffnet und es musste außerdem sehr viel gelüftet und auch gewaschen werden. „Wir trauen uns kaum an die noch auf uns zukommende Heiz- und Stromkostenabrechnung zu denken“, sagt Schwartz.

Preissteigerung für kleine und mittlere Träger problematisch

Gerade für die kleinen und mittleren Träger, die in Berlin immerhin fast die Hälfte der Kitaplätze bereit halten, sei diese Preissteigerung problematisch, da sie kaum Möglichkeiten hätten, zusätzliche Erlöse zu erzielen. „Wir können keine Einnahmen umschichten um etwas auszugleichen und wir haben auch keine eigenen Immobilien sondern müssen in den allermeisten Fällen teure Mieten zahlen“, sagt Schwartz.

Natürlich versuche man so gut es gehe Energie zu sparen, Heizungen herunterzudrehen und das Licht auszuschalten. Aber auch hier seien die Möglichkeiten begrenzt. „Wir haben zum Beispiel die Auflage vom Gesundheitsamt, einmal pro Woche das Wasser hoch zu heizen und alle Leitungen durchzuspülen, damit es keine Infektionen mit Legionellen gibt“, so Schwartz.

"Es könnte für kleine Kitas das Ende bedeuten"

Das Land Berlin hat sich mit den Spitzenverbänden der Liga der Freien Wohlfahrtspflege (Liga) sowie dem Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden (Daks) darauf geeinigt, die Sachkostenpauschale, zu der auch Miet-und Betriebskosten gehören, zu erhöhen. Sie steigt über vier Jahre um insgesamt 6,66 Prozent.

Das sei zwar erfreulich, so Lars Békési, Geschäftsführer im Verband der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger e.V. (VKMK), „reicht aber leider bei weitem nicht aus. Wenn der Senat bei den Haushaltsverhandlungen jetzt nicht nachbessert und die dramatisch steigenden Energiekosten berücksichtigt, könnte es für kleine Kitas das Ende bedeuten.“