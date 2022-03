Illegaler Müll: Einige Bezirke klären kaum auf

In einigen Berliner Bezirken werden Müllsünder kaum gestellt. Die Quote ist zum Teil „verschwindend gering“, wie etwa Lichtenberg sagt.

Statt den Müll mitzunehmen, bleibt er in Berlin oft einfach am Straßenrand liegen, wie hier in Neukölln (Archivbild).

Berlin. Hier mal eine Kippe auf den Bordstein werfen, dort die Hinterlassenschaften des Hundes zurücklassen oder alte Matratzen und Fernseher einfach an den Straßenrand stellen: Wer seinen Müll auf die Straße wirft, muss in manchen Teilen Berlins kaum befürchten, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dieses Bild ergibt sich aus der Antwort der Senatsumweltverwaltung sowie aller zwölf Bezirke auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Stefan Evers.

So wurden etwa in Marzahn-Hellersdorf nur fünf Prozent der insgesamt 2090 bearbeiteten Mülldelikte aufgeklärt. Spandau beziffert die Quote sogar nur mit 0,7 Prozent bei insgesamt 8079 Delikten. Und aus Lichtenberg heißt es, dass sie „verschwindend gering“ sei, da eine Aufklärung nur möglich sei, wenn die „müllabladende Person auf frischer Tat angetroffen wird“. Die meisten anderen Bezirke machen keine Angaben. Die Vermüllung wird vor allem in den Parks immer schlimmer.

Deutlich besser schneiden nach eigenen Angaben die Bezirke im Norden der Stadt ab. In Pankow wurden im vergangenen Jahr 14 von 41 Verfahren aufgeklärt, was einer Quote von 34 Prozent entspricht. In Reinickendorf waren es 234 von 885, also knapp ein Viertel der Verfahren. Treptow-Köpenick differenziert hingegen. So würde die Aufklärungsquote etwa bei Zigarettenkippen und Hundekot bei 100 Prozent liegen, beim Sperrmüll jedoch gegen null tendieren. Um wie viele Fälle es sich dabei jedoch insgesamt handelt, lässt der Bezirk offen.

Vor allem Neukölln leidet unter illegalem Müll

Zuletzt stieg die Zahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren, die wegen illegal entsorgten Mülls geführt wurden, in fast allen Bezirken. So waren es in Charlottenburg-Wilmersdorf im vergangenen Jahr mit 8613 knapp 2200 mehr als noch 2020. Gleichzeitig ging die Höhe der verhängten Bußgelder von 2595 auf 1630 Euro zurück. Geahndet wurden demnach insbesondere „Sperrmüllablagerungen, Zigarettenkippen und Autokärtchen“.

Anders sah es hingegen in Pankow aus. Bei nur 41 Verfahren wurden 2805 Euro an Bußgeldern verhängt – fast 2000 Euro mehr als noch 2020. Trauriger Spitzenreiter bei den Verfahren ist Neukölln, wo 2021 insgesamt 19.946 Verfahren geführt wurden (2020: 16.257). Damit hat der Bezirk Mitte vom ersten Platz verdrängt, in dem die Zahl der Verfahren im selben Zeitraum von 18.346 auf 16.365 zurückging. Gleichzeitig hat sich die Höhe der verhängten Bußgelder von 4620 auf 2750 fast halbiert.

„Man merkt, welche Bezirke beim illegalen Müll einen Schwerpunkt setzen und welche nicht“, kommentiert CDU-Politiker Evers die unterschiedlichen Ergebnisse in der Antwort auf seine Anfrage. „Ich würde mir wünschen, dass es ein einheitliches Vorgehen gibt.“ Bei den bezirklichen Ordnungsämtern brauche es nicht nur zusätzliche, sondern vor allem auch zivile Kräfte. „Eine Uniform führt nicht dazu, dass man die Täter auf frischer Tat ertappt“ so Evers weiter.

Ordnungsämter vor allem mit Corona-Regeln beschäftigt

Bereits im Oktober 2019 wurde der Bußgeldkatalog bei Mülldelikten verschärft. Trotz der vielerorts steigenden Deliktzahlen geht die Senatsumweltverwaltung laut Antwort davon aus, dass dies grundsätzlich „eine präventive Wirkung hat und damit einen Beitrag zur Verbesserung der Stadtsauberkeit leistet“. Die bezirklichen Ordnungsämter seien jedoch in den vergangenen beiden Jahren vor allem mit der Überwachung der Corona-Regeln befasst gewesen und hätten sich so nicht „mit der gleichen Intensität um die Überwachung und Ahndung der illegalen Müllablagerungen“ kümmern können.

Die meisten Bezirke bestätigen dies. Friedrichshain-Kreuzberg weist außerdem darauf hin, dass von den 40 Stellen im Allgemeinen Ordnungsdienst derzeit nur 30 besetzt sind. In Berlins größtem Bezirk Pankow, der mehr als 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, sind derzeit lediglich sechs Ordnungsamtskräfte mit den Müllkontrollen befasst.