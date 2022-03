Mehr Ukraine-Flüchtlinge in Brandenburg untergebracht

Potsdam. In Brandenburg steigt die Zahl der aus der Ukraine geflohenen Menschen weiter an. An den Standorten der Zentralen Ausländerbehörde sind in diesem Jahr bislang 2488 Geflüchtete mit Bezug zur Ukraine registriert worden, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge wurden allein am Dienstag 114 gezählt.

Hinzu kommen inzwischen mehr als 4900 Flüchtlinge, die in den Kommunen des Landes untergebracht worden sind - laut Sozialministerium rund 200 mehr als am Dienstag. Dabei können sich die Zahlen für Registrierung und Unterbringung überschneiden. Das Sozialministerium geht davon aus, dass es weit mehr Geflüchtete sind, denn es besteht keine Pflicht, sich bei den Sozialämtern zu melden.

