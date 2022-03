Müsgens: Kohle- und Atomstrom kurzfristig in Betracht ziehen

Cottbus. Wegen der angespannten Lage bei der Energieversorgung durch den Ukraine-Krieg schließt Energieexperte Felix Müsgens einen kurzfristigen Wechsel von Gas auf Kohle oder Kernkraft in Deutschland nicht aus. "Wir befinden uns seit dem 24. Februar leider in einer Situation, in der es nur bittere Pillen zu schlucken gibt", sagte der Forscher im Fachgebiet Energiewirtschaft an der Brandenburgischen-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) der "Märkischen Allgemeinen" (Mittwoch).

Eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke wäre allerdings ein Kraftakt, so der Experte. Dieser müsste sehr schnell erfolgen, weil dafür gesetzliche Grundlagen im Bundestag geschaffen werden müssten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Wir müssen uns jetzt auf einen Boykott beziehungsweise Lieferstopp im nächsten Winter vorbereiten - alles andere wäre leichtsinnig. Wir müssen die Gasspeicher über den Sommer füllen, damit wir auch durchkommen, falls aus Russland kein Gas mehr fließen sollte", erklärte Müsgens.

Mit Blick auf die Ausweitung der Sanktionen gegen Russland sollte der Westen den Fokus auf den Öl-Export richten. Die russischen Einnahmen seien in diesem Bereich dreimal so hoch wie die aus dem Gas-Export, erklärte der Forscher. Deutschland würde einen Lieferstopp von russischem Öl wegen der strategischen Reserve leichter verkraften als einen Gas-Lieferstopp. Zudem gebe es für Öl weltweit viele andere Anbieter.

Bei Gas sehe es anders aus. Zwar könnte der Ausfall von russischem Gas durch zusätzliche Importe kompensiert werden, insbesondere aus Norwegen, Aserbaidschan und Nordafrika. Das zusätzliche Angebot sei allerdings sehr begrenzt, sagte der Wissenschaftler. Auch die Ausweitung der Einfuhr von Flüssigerdgas wäre eine Möglichkeit. Allerdings sei der Weltmarkt schon den gesamten vergangenen Winter hindurch ziemlich angespannt gewesen.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-543144/4