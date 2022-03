Rapper 50 Cent kommt zu Deutschland-Konzert nach Berlin

Berlin. Rapper 50 Cent tourt durch Europa und gibt am 25. Juni sein einziges Deutschlandkonzert in Berlin. Der US-Musiker tritt bei seiner Tournee durch 50 Städte dann in der Mercedes-Benz Arena am Ostbahnhof auf. Nach Angaben der Veranstalter vom Mittwoch ist es der erste hiesige Auftritt nach 12 Jahren. Vor Kurzem war 50 Cent als Überraschungsgast in der Halbzeitshow beim Football-Spektakel Super Bowl dabei. Der Rapper hing dabei zu Beginn seines Auftritts wie im Video seines größten Hits "In Da Club" kopfüber von einer Decke.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-541889/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.