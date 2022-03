Unternehmen Nachfolgen treiben Bürgschaftsgeschäft an

Potsdam. Nachfolgeregelungen in mittelständischen Brandenburger Unternehmen haben trotz Corona-Pandemie das Geschäft der Bürgschaftsbank des Landes angekurbelt. Jeder vierte verbürgte Euro gehe inzwischen in eine Nachfolgefinanzierung, teilte die Bürgschaftsbank am Mittwoch mit.

Im Vorjahr seien Kredite und Beteiligungen im Umfang von mehr als 89 Millionen Euro verbürgt worden, hieß es. Das sei eine Steigerung von etwa drei Prozent im Vergleich zu 2020. Die Höhe der Ausfälle sei niedrig, da die befürchtete Schließungswelle bislang ausgeblieben sei. 83 von 199 Bürgschaften gingen den Angaben nach an Existenzgründer.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Brandenburger Wirtschaft habe die Zuversicht in die Zukunft auch im zweiten Pandemiejahr nicht verloren und investiere, sagte Miloš Stefanović, Sprecher der Geschäftsführung der Bürgschaftsbank Brandenburg. Schwächelte ein Unternehmen bereits 2019, profitierte es in der Pandemiezeit aber möglicherweise von staatlichen Vitaminspritzen. Das bedeute, dass es dann später taumeln werde. "Wir erwarten einen Anstieg der Ausfälle", sagte er.

Mit Bürgschaften konnten 182 Millionen Euro in Vorhaben investiert werden. Fast 700 neue Arbeitsplätze entstanden. Zum 31. Dezember 2021 zählte die Bürgschaftsbank nach eigenen Angaben 1600 Bürgschaften im Bestand und Garantien für Kredite und Beteiligungen in Höhe von 377 Millionen Euro. 2020 hatten sie einen Umfang von 361 Millionen Euro. Für stärkere Nachfrage sorgten unter anderem coronabedingte Unsicherheiten, instabile Lieferketten oder vorsichtigere Kreditinstitute.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-541612/2