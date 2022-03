Flucht Warnungen vor dubiosen Angeboten am Hauptbahnhof wirken

Berlin. Am Berliner Hauptbahnhof haben Warnungen vor unseriösen Hilfsangeboten an geflüchtete Frauen aus der Ukraine nach Einschätzung der Polizei abschreckende Wirkung gezeigt. Das sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch. Der Eindruck sei, dass derartige Täter, die sich auffällig verhielten, kaum mehr zum Bahnhof kommen würden. Die dortigen Helfer und Polizisten seien sehr aufmerksam, zudem habe es viele Medienberichte zu dem Thema gegeben.

Insgesamt habe es in den vergangenen zwei Wochen eine Zahl entsprechender Fälle im unteren zweistelligen Bereich gegeben, sagte die Sprecherin. Letztlich seien es also über den Zeitraum verteilt Einzelfälle. Auch die im Bahnhof eingerichtete Koordinierungsstelle von Senat, Bundespolizei, Landespolizei Berlin und Feuerwehr habe das Thema neben vielen anderen im Blick.

Die Bundespolizei hatte vor zehn Tagen vor dubiosen und kriminellen Wohnungsangeboten an die Frauen gewarnt. Die meist älteren Männer hielten wie die echten Helfer Schilder mit Wohn- und Übernachtungsangeboten für Frauen hoch. Ein Verdacht ergebe sich besonders dann, wenn die Männer ihr Schild nur bei bestimmten Frauen zeigen oder zusätzlich noch Geld bieten würden. Es ging um den Verdacht der sexuellen Ausbeutung, Zwangsprostitution oder des Menschenhandels. Die Bundespolizei kontrollierte Verdächtige und verbot ihnen den Aufenthalt im Bahnhof.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-540688/3