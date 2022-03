Lkw Demo Berlin: Hohe Spritpreise - Hunderte Lkw-Fahrer protestieren auf A10

Berlin. Bei einer Protestaktion gegen die hohen Spritpreise sind mehrere Lkw-Konvois seit dem Mittwochmorgen auf dem Weg zum nördlichen Berliner Ring.

Rund 500 Lkw-Fahrer wollen sich an dem Protest beteiligen, berichte der Sender RBB. Allein in Oranienburg hätten sich bereits sich fast 300 Laster angeschlossen.

Nach aktuellem Stand ist außerdem ein Konvoi von etwa 70 Lastwagen in Brandenburg aufgebrochen. Wie die Polizeidirektion Nord in Neuruppin mitteilte, war eine Gruppe von 15 bis 20 Fahrzeugen vom Anschluss Falkensee in Richtung Dreieck Havelland unterwegs.

Weitere Konvois näherten sich der Autobahn von der A24 aus Richtung Hamburg sowie von der Bundesstraße B96.

Lkw-Protest: Mit Tempo 30 einmal um den Berliner Ring

Die Lkw-Fahrer wollen auf der rechten Spur mit Tempo 30 fahren einmal um den Berliner Ring fahren und so die A10 blockieren. Das genaue Ziel ist unbekannt. Unklar ist auch, ob sie nach Berlin kommen. Unterstützt wird die Aktion in Berlin von mehreren Speditionen.

Auch in Nordrhein-Westfalen sind demnach Autobahn-Aktionen geplant, um dort ein Verkehrschaos auszulösen.

Die Demonstranten fordern sofortige Entlastungen bei den hohen Kosten für Diesel. Unter anderem müsse die Mineralölsteuer deutlich gesenkt werden, heißt die Forderung an die Politik.

