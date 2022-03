Berlin. Gleich zwei auf der Straße abgestellte Autos haben in der Nacht in Berlin-Charlottenburg gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Das Feuer an den Fahrzeugen in der Hektorstraße Ecke Kurfürstendamm war aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochmorgen ausgebrochen. Sie brannten komplett aus. Dabei sei auch ein Elektroverteilerkasten am Straßenrand beschädigt worden, hieß es.

