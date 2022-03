Fashion Week: Blau-Gelb sind die Farben der Saison

Auch am zweiten Tag stand die Mercedes-Benz Fashion Week wieder im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. „Die Situation ist scheiße, weil manche Menschen einfach Monster sind“, konstatierte Marcel Ostertag vor Beginn seiner Show am Dienstagnachmittag im Kraftwerk an der Köpenicker Straße. In Ostertag-Tradition schickte der Designer deshalb noch schnell eine Wohlfühlbotschaft hinterher. „Seid lieb zu meinen Models“, bat er das Publikum. Es seien ein paar seiner Musen und Lieblingskundinnen dabei.

Was damit gemeint war, zeigte sich nur wenige Minuten später: Seine Kollektion „Love Child“ präsentierte Marcel Ostertag an Frauen unterschiedlichster Altersgruppen, Hautfarben und Körperformen. Die Diversität setzte sich in der Front Row fort, wo unter anderen Jan-Henrik Scheper-Stuke, David Jakobs, Ayan Yuruk, Aljosha Muttardi and Leni Bolt von „Queer Eye Germany“ Platz genommen hatten.

Die Fab Five von „Queer Eye Germany“ bei Marcel Ostertag.

Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anja Gockel ließ ihre neue Kollektion „Weltgewand(t)“ auch in dieser Saison wieder im Hotel „Adlon Kempinski“ am Pariser Platz von Tänzerinnen zeigen. Gekommen waren Gäste wie Harald Glööckler, Annemarie Eilfeld und Sarah Alles. Kurz vor der Show hatte die Designerin von der gerade aus Kiew geflüchteten ukrainischen Tänzerin Nataliia Ovcharova gehört und sie spontan engagiert. Sie trug das finale Outfit – ein gelbes Kleid mit einer Schleppe in den Farben ihres Heimatlandes – und war dabei sichtbar angefasst.

Show von Kilian Kerner endet mit Gänsehaut-Moment

Mit einem echten Gänsehaut-Moment endete am Dienstagabend die Show von Kilian Kerner. Der Designer ließ seine Models in schwarzen, mit einem Peace-Schriftzug bedruckten Hoodies für das Schlussdefilee zurück auf den Laufsteg kommen. Im Hintergrund liefen dazu minutenlang kurze Videos von Prominenten und Bekannten Kerners, die alle mantraartig den Satz „Stop the war“ wiederholten.

Kilian Kerner hatte zuvor seine neue Kollektion „Claudette & Rico. Eine Liebe zwischen Mond & Asphalt“ im Kraftwerk präsentiert. Der Berliner, der mit seinen Entwürfen immer auch eine Geschichte erzählt, lieferte dieses Mal das Kurzdrehbuch zum Beginn einer unwahrscheinlichen Romanze mit zur Show. Zu sehen gab es die Kerner-typische Mischung aus Sportlichkeit und furioser Abendrobe.

In der ersten Reihe glitzerte in Gold Jenny Elvers

Jenny Elvers (M.) mit GNTM-Kandidatinnen bei Kilian Kerner.

Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Als vollkommen schmerzfrei erwies sich der Designer bei der Platzierung seiner Kooperationspartner. So wurden Pizzakartons zu Handtaschen, Mineralwasserflaschen zu Accessoires, Mäntel zu Werbeflächen und Models zu Staubsaugerträgern. In der ersten Reihe glitzerte in Gold Jenny Elvers, die für Interviews allerdings nicht zur Verfügung stand. „Die wollen eh alle nur Privates“, so die Schauspielerin. Sie hatte ihre Gründe.