Fraktionen fordern "gerechte Verteilung" Geflüchteter

Berlin. In einem gemeinsamen Aufruf fordern die Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus mit Ausnahme der AfD eine ausgeglichenere Verteilung von ukrainischen Geflüchteten auf die Bundesländer. "Die größte europäische Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg stellt unsere Stadt vor enorme Herausforderungen", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Fraktionen von SPD, Grüne, CDU, Linke und FDP vom Dienstag. Schon jetzt seien rund 150.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, "davon der Großteil nach Berlin", hieß es.

"Derzeit nimmt das Land Berlin so viele Geflüchtete aus der Ukraine auf wie alle anderen Bundesländer zusammen." Das Land könne die Unterbringung und Versorgung der Menschen nicht alleine bewältigen. "Um eine Überlastung der Hilfseinrichtungen in der Hauptstadt zu verhindern, setzen sich die fünf Fraktionen für eine gerechte Verteilung der Geflüchteten im gesamten Bundesgebiet ein", teilten die Fraktionen weiter mit. Der Aufruf richtete sich an die Bundesregierung.

