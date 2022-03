Senat sucht Beamte aus Verwaltung für Registrierung

Der Senat sucht Mitarbeiter, um im Zentrum an bis zu 100 Schaltern einen Betrieb praktisch rund um die Uhr sicherzustellen.

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), betont, dass alles daran gesetzt werden müsse, dass "die Nato nicht involviert wird in diesen Krieg".

Högl: Nato darf nicht in Ukraine-Krieg hineingezogen werden

Högl: Nato darf nicht in Ukraine-Krieg hineingezogen werden

Berlin. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat einen Brief an alle öffentlich Bediensteten geschrieben und um die Mithilfe bei der Registrierung der Kriegsflüchtlinge gebeten. Alle Landesbediensteten können ab Freitag freiwillig für drei Wochen im neuen Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel mithelfen.

Neben den Verwaltungsmitarbeitern setzt der Senat auch auf die Hilfe von Polizei und Feuerwehr. Außerdem sollen Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und der Bundespolizei die Arbeit der Ehrenamtlichen unterstützen. Giffey rechnet mit 400 Mitarbeitern, die notwendig sind, um das Zentrum sieben Tage lang 24 Stunden zu betreuen. Am Flughafen sollen 100 Servicecenter entstehen, die bis zu 10.000 Flüchtlinge registrieren können.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kipping: Berlin bringt jede Nacht 1000 Flüchtlinge unter

Giffey rechnet mit einer weiteren Zunahme der Flüchtlingszahlen. Einerseits, weil die Bombardierung der Ukraine weiter anhält; andererseits, weil Polen, das bislang die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, an seine Kapazitätsgrenze stößt. Insgesamt könnten sich in den kommenden Wochen und Monaten bis zu zehn Millionen Ukraine auf die Flucht begeben, hieß es.

Berlin bringt laut Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) jede Nacht 1000 Flüchtlinge unter – so viel wie alle anderen Bundesländer zusammen. Giffey lehnt es aber weiterhin ab, in der Hauptstadt den Katastrophenfall auszurufen, wie es etwa die Berliner CDU gefordert hat. „Noch ist dieser Punkt nicht gekommen“, sagte sie.